Старый знакомый и трек Боуи: расширенный трейлер «Хранителей»

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На фестивале Comic-Con в Сан-Диего канал HBO показал расширенный трейлер сериала «Хранители» — по мотивам одноимённого комикса Алана Мура (и фильма-адаптации Зака Снайдера). Ролик демонстрирует не только назревающий конфликт стражей порядка и людей в масках Роршаха, но и намекает на появление старого знакомого — доктора Манхэттена. И всё это — под музыку Дэвида Боуи!

Сценаристом и шоураннером проекта выступает Деймон Линделофф («Остаться в живых», «Оставленные»), а роли сыграли Джереми Айронс, Том Мисон, Реджина Кинг, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, Луи Госсет, Яхья Абдул-Матин и Сара Викерс. Судя по роликам, главными героями выступят персонажи-полицейские, а старые знакомые вроде Озимандии и Манхэттена будут действовать «на фоне». Действие шоу продолжает сюжет оригинала спустя десятилетия.

Сериал начнёт выходить в октябре.

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Шоу выйдет осенью.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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