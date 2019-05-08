Старый Озимандия и подражатели Роршаха: первый трейлер сериала «Хранители» от HBO

HBO выпустил первый трейлер «Хранителей» — сериала по одноимённой вселенной комиксиста Алана Мура. В ролике показали, как изменился мир со времён событий графического романа: у Роршаха появились подражатели, а Озимандия постарел.

Точной даты выхода шоу пока нет — указано, что оно выйдет когда-нибудь осенью.

Ранее в СМИ появился список персонажей сериала, и среди них практически нет главных героев из комиксов — ставка будет сделана на новых персонажей-полицейских. Судя по ролику, в центре действительно окажутся вооружённые копы.

Сценаристом и шоураннером проекта выступает Деймон Линделофф («Остаться в живых», «Оставленные»), а роли сыграли Джереми Айронс, Том Мисон, Реджина Кинг, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, Луи Госсет, Яхья Абдул-Матин и Сара Викерс.