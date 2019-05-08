Старый Озимандия и подражатели Роршаха: первый трейлер сериала «Хранители» от HBO

HBO выпустил первый трейлер «Хранителей» — сериала по одноимённой вселенной комиксиста Алана Мура. В ролике показали, как изменился мир со времён событий графического романа: у Роршаха появились подражатели, а Озимандия постарел.
Точной даты выхода шоу пока нет — указано, что оно выйдет когда-нибудь осенью.
Ранее в СМИ появился список персонажей сериала, и среди них практически нет главных героев из комиксов — ставка будет сделана на новых персонажей-полицейских. Судя по ролику, в центре действительно окажутся вооружённые копы.
Сценаристом и шоураннером проекта выступает Деймон Линделофф («Остаться в живых», «Оставленные»), а роли сыграли Джереми Айронс, Том Мисон, Реджина Кинг, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, Луи Госсет, Яхья Абдул-Матин и Сара Викерс.
Читайте также
Хранители. Вселенная культового комикса
Статья рассказывает о «Хранителях»: от графического романа до экранизации Зака Снайдера.
«Хранители» Зака Снайдера. Идеальная экранизация
Великолепный перенос культового комикса Алан Мура на большой экран.
Комментарии (Правила дискуссии)