Старый Озимандия и подражатели Роршаха: первый трейлер сериала «Хранители» от HBO

Новости, Яндекс
0 минут на чтение

HBO выпустил первый трейлер «Хранителей» — сериала по одноимённой вселенной комиксиста Алана Мура. В ролике показали, как изменился мир со времён событий графического романа: у Роршаха появились подражатели, а Озимандия постарел.

Точной даты выхода шоу пока нет — указано, что оно выйдет когда-нибудь осенью.

Ранее в СМИ появился список персонажей сериала, и среди них практически нет главных героев из комиксов — ставка будет сделана на новых персонажей-полицейских. Судя по ролику, в центре действительно окажутся вооружённые копы.

Сценаристом и шоураннером проекта выступает Деймон Линделофф («Остаться в живых», «Оставленные»), а роли сыграли Джереми Айронс, Том Мисон, Реджина Кинг, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, Луи Госсет, Яхья Абдул-Матин и Сара Викерс.

Читайте также

Хранители. Вселенная культового комикса

Хранители. Вселенная культового комикса

 18.04.2009

Статья рассказывает о «Хранителях»: от графического романа до экранизации Зака Снайдера.

«Хранители» Зака Снайдера. Идеальная экранизация 4

«Хранители» Зака Снайдера. Идеальная экранизация

 31.05.2009

Великолепный перенос культового комикса Алан Мура на большой экран.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Комментарии (Правила дискуссии)

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики