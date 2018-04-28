В прошлом году поклонников графического романа «Хранители» взбудоражила новость, что HBO запускает в разработку сериал по мотивам произведения Алана Мура. За производство шоу отвечает Дейман Линделоф, известный по сериалам «Остаться в живых» и «Оставленные». Долгое время о проекте не было никаких новостей, и вот портал Hashtag опубликовал якобы краткие описания главных героев — и среди персонажей сериала «Хранители» нет самих Хранителей!
- Энджела Абрахам — девушка-афроамериканка, полицейская. Независимая и интеллигентная, реалист. Она замужем за Кэлом, у них есть дочь. Энджела готова яростно защищать свою семью.
- Кэл Абрахам — мужчина-афроамериканец, днями сидит дома, муж Энджелы. На первый взгляд, он кажется заботливым домочадцем, любящим супругом и отцом, но с его прошлым не всё так гладко.
- Зеркало — привлекательный коп, вырос в Оклахоме, не так прост, как кажется по его сельскому акценту. Отличный дознаватель и психиатр, немного социопат.
- Панда — циничный и жестокий коп, который ставит работу превыше всего. С ним мало кто дружит, манипулирует людьми при помощи юмора.
- Красный шрам — мафиози, носит костюмов копов. Его русский акцент раздражает собеседников.
- Пират Дженни — андрогинный и похотливый бисексуальный коп, анархист в душе.
- Джейн Кроуфорд — жена главы полицейского отделения Джудда. Она ветеринар, которая острее, чем кажется.
- Старик — бывший коп, который всё ещё впечатляет, несмотря на возраст.
Удивлены? Мы, признаться, тоже — от адаптации «Хранителей» уж точно не ждёшь полицейскую драму. По информации портала, эти персонажи появятся в первом эпизоде шоу, но нельзя исключать, что это какой-либо фейк.
Авторы заметки предполагают, что в основу сюжета могут лечь события полицейской забастовки 1977 года, когда служители закона устроили протест против героев в масках. Копы вышли на улицы и устроили демонстрацию, но Доктор Манхэттен по щелчку пальцев телепортировал их всех обратно по домам. Двое демонстрантов умерли после этого от разрыва сердца.
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