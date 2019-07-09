WarnerMedia наконец-то официально представила свой грядущий стриминговый сервис — он будет называться HBO Max.

Запуск онлайн-кинотеатра запланирован на весну 2020 года, на старте зрителей ждёт 10 тысяч часов контента. Среди эксклюзивов ожидаются фильмы от продюсера Грега Берланти и студии Риз Уизерспун.

По данным источников The Hollywood Reporter, WarnerMedia планирует также сделать эксклюзивным сериал «Друзья», который пока что можно посмотреть на Netflix. Компания заплатит 425 миллионов долларов за пять лет эксклюзивности на сервисе — правда, сам Netflix уточняет, что сериал пропадёт из библиотеки только жителей США, про другие страны ничего не сказано.

В библиотеку HBO Max войдут проекты HBO, фильмы Warner Bros., сериалы c The CW и DC Universe, мультфильмы Adult Swim и Cartoon Network, аниме с Crunchyroll, а также шоу с TruTV и TNT.

WarnerMedia пока не назвали цену подписки, конкретную дату запуска и охват стран. Аналитики предполагают, что цена составит до 16-18 долларов за месяц, поскольку сервис предоставляет больше контента, чем HBO — а то стоит от 15 долларов. Бета стартует в четвёртом квартале 2019-го.

Ранее о запуске своих стриминговых платформ рассказали Apple и Disney. Apple TV+ запустят осенью более чем в 100 странах, цены пока нет. Disney+ тоже стартует осенью, за месяц просят семь долларов, сперва запуск состоится в США, а потом и других странах.