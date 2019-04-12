11 апреля на фестивале Star Wars Celebration компания Disney наконец-то официально представила свой грядущий стриминговый сервис Disney+, о котором СМИ столько писали в последнее время. Подробностей много: представители рассказали и о дате запуска, и о стоимости подписки, и о контенте. Выбрали главное.

Как это будет работать

По дизайну Disney+ очень напоминает Netflix — здесь тоже используются прямоугольные фреймы и разделение на схожие категории.

Запуск намечен на 12 ноября . Пока что только в США, а потом сервис планируют открыть для остальных стран. Компания обещает, что «через два года онлайн-кинотеатр должен будет работать в каждом значимом регионе мира».

. Пока что только в США, а потом сервис планируют открыть для остальных стран. Компания обещает, что «через два года онлайн-кинотеатр должен будет работать в каждом значимом регионе мира». За месяц просят 7 долларов . Можно будет купить годовую подписку за 70 долларов.

. Можно будет купить годовую подписку за 70 долларов. Фильмы и сериалы можно будет скачивать, чтобы просматривать оффлайн.

Сервис запустят под множество платформ — Smart TV, браузеры, планшеты, смартфоны, игровые консоли PS4, Xbox One и Switch.

Будут доступны функции родительского контроля и создания отдельных профилей для членов семьи. Так, системы рекомендаций не будут перемешиваться.

Фильмы студии можно будет смотреть в разрешении 4К и с поддержкой HDR.

Контент

Весь контент сервиса сконцентрируется вокруг пяти сфер: фильмы Disney, фильмы Pixar, проекты Marvel, «Звёздные войны» и National Geographic. Всего за первый год запуска обещают 500 фильмов и 7500 эпизодов сериалов Disney. В библиотеку войдут почти все классические фильмы компании.

«Звёздные войны»

Сериал «Мандалорец» от Джона Фавро с Педро Паскалем. Первый эпизод выйдет на старте.

Шоу-приквел «Изгоя-один» про Кассиана Андора. Алан Тьюдик вернётся к роли дроида K-2SO. Шоураннером и исполнительным продюсером назначен сценарист и продюсер «Американцев» Стивен Шифф. Даты выхода пока нет, снимать начнут в этом году, премьера запланирована на 2021-й.

В течение первого года в коллекцию добавят все части «Звёздных войн» и все мультсериалы — «Войну клонов», «Повстанцев» и «Сопротивление».

Marvel

Официально анонсированы три сериала по Киновселенной: «Сокол и Зимний солдат», «ВандаВижен» и «Локи». В них вернутся актёры из фильмов, а события шоу будут влиять на сюжет MCU. Пока что дат запусков нет.

Все фильмы Киновселенной будут доступны на старте.

«Что, если?» — анимационный мультсериал про альтернативные вселенные, в которых разные герои примеряют разные, нетипичные для них амплуа. Например, в первом эпизоде нам расскажут про Пегги Картер, которая получила силы суперсолдата вместо Стива Роджерса.

Детский контент, анимация и документалки

Игровой ремейк мультфильма «Леди и бродяга» — доступен на старте.

Подростковый фильм «Старгёрл» по мотивам книги «Stargirl. Звёздная девочка» (не путать с сериалом по комиксам от DC). Рассказывает о школьных буднях странной девочки-музыканта, которая переворачивает порядок в учебном заведении с ног на голову. Выйдет в течение первого года после запуска.

Новая версия подросткового сериала «Школьный мьюзикл» — High School Musical: The Musical: The Series. Даты пока нет.

На старте на платформе можно будет посмотреть около 5000 эпизодов сериалов Disney Channel и 100 фильмов канала.

Все короткометражки Pixar будут доступны на запуске, а все полнометражные картины — в течение первого года.

Документальный сериал о создании «Холодного сердца 2» — даты выхода нет.

«Монстры на работе», продолжение «Корпорации монстров» в виде мультсериала.

Все сезоны «Симпсонов» будут доступны на запуске.