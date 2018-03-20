Компания Disney продолжает подыскивать мультфильмы, которые могут лечь в основу новых киноадаптаций. После «Книги джунглей», «Аладдина», «Дамбо», «Короля льва» и «Мулан» в очередь встала история о любви двух собачек «Леди и бродяга». Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter.

Режиссёром фильма назначен Чарли Бин, за плечами которого анимационный фильм «Лего Ниндзяго» и сериал «Трон: Восстание». Продюсером проекта выступит Бригэм Тейлор, работавший над киноадаптацией «Книги Джунглей» Джона Фавро. Планируется, что для адаптации применят комбинированные съёмки: игровое кино (с живыми актёрами) вместе с компьютерной графикой.

«Леди и бродяга» станет одним из первых проектов, которые Disney запустит на собственной стриминговой платформе. Старт сервиса намечен на 2019 год. По словам THR, на запуске у платформы будет доступно от 4 до 6 фильмов и несколько сериалов. В их числе — проекты самых популярных брендов Disney: Marvel, Star Wars и Pixar.

«Леди и бродяга» — 15-й мультфильм студии, который вышел в 1955 году. В центре сюжета — любовная история кокер-спаниеля по имени Леди и уличного пса Бродяги. Леди живёт в тепле и достатке, пока в её семье не появляется новорожденный малыш — и в итоге она оказывается на улице. Там она знакомится с беспородным псом Бродягой, который учит Леди выживать и спасает её от охотников на собак.

Пожалуй, самая знаменитая сцена из мультфильма — это эпизод в ресторане с поеданием спагетти, который позже пародировался множество раз.

В 2006 году Disney выпустили переработанную и отреставрированную версию мультфильма.