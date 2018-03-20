Компания Disney продолжает подыскивать мультфильмы, которые могут лечь в основу новых киноадаптаций. После «Книги джунглей», «Аладдина», «Дамбо», «Короля льва» и «Мулан» в очередь встала история о любви двух собачек «Леди и бродяга». Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter.
Режиссёром фильма назначен Чарли Бин, за плечами которого анимационный фильм «Лего Ниндзяго» и сериал «Трон: Восстание». Продюсером проекта выступит Бригэм Тейлор, работавший над киноадаптацией «Книги Джунглей» Джона Фавро. Планируется, что для адаптации применят комбинированные съёмки: игровое кино (с живыми актёрами) вместе с компьютерной графикой.
«Леди и бродяга» станет одним из первых проектов, которые Disney запустит на собственной стриминговой платформе. Старт сервиса намечен на 2019 год. По словам THR, на запуске у платформы будет доступно от 4 до 6 фильмов и несколько сериалов. В их числе — проекты самых популярных брендов Disney: Marvel, Star Wars и Pixar.
«Леди и бродяга» — 15-й мультфильм студии, который вышел в 1955 году. В центре сюжета — любовная история кокер-спаниеля по имени Леди и уличного пса Бродяги. Леди живёт в тепле и достатке, пока в её семье не появляется новорожденный малыш — и в итоге она оказывается на улице. Там она знакомится с беспородным псом Бродягой, который учит Леди выживать и спасает её от охотников на собак.
Пожалуй, самая знаменитая сцена из мультфильма — это эпизод в ресторане с поеданием спагетти, который позже пародировался множество раз.
В 2006 году Disney выпустили переработанную и отреставрированную версию мультфильма.
Смотрите также
Disney анонсировала экранизацию «Артемиса Фаула»
Студия раскрыла, кто исполнит роли ключевых персонажей.
Disney предложили Ридли Скотту снять фильм про юного Мерлина
Ранее постановщик хвалился тем, что готов для любой крупной студии снять фильм без выхода за бюджет и в установленные сроки.
Глава Disney объявил, что студия разрабатывает сразу несколько сериальных проектов
В будущем они выйдут на стриминговом сервисе Disney.
Комментарии (Правила дискуссии)