Глава Disney Боб Айгер на совещании объявил, что студия разрабатывает сразу несколько новых сериальных проектов. Ранее студия говорила только про один сериал, о котором известно лишь, что его действие будет разворачиваться «в другом уголке Галатики». Теперь нам известно, что таких сериалов планируется несколько — и все они выйдут на стриминговом сервисе Disney, который запустят в 2019 году. Слова Айгера приводит портал The Hollywood Reporter.

Мы разрабатываем не один, а сразу несколько сериалов во вселенной «Звёздные войны» специально для грядущего приложения Disney. Мы об этом уже упоминали, и сейчас мы достаточно близки к тому, чтобы раскрыть подробности об одном из грядущих проектов. Но пока никакой конкретики, потому что не все вопросы улажены. Я думаю, вы оцените талант… нашей телевизионной команды по достоинству. Боб Айгер

Скорее всего, один из грядущих проектов — это новый мультсериал. Вот-вот завершится четвёртый и финальный сезон «Повстанцев», и ходят слухи, что студия Lucasfilm Animated уже какое-то время разрабатывает мультфильм во времена трилогии сиквелов.

Напомним, сегодня ночью Disney анонсировали новую серию фильмов. Ими будут заниматься создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс.