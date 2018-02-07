Создатели «Игры престолов» снимут новую серию фильмов по «Звездным войнам»

Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс, создатели сериала «Игра престолов», станут сценаристами и продюсерами новых фильмов по «Звёздным войнам». Никаких подробностей об этих картинах пока нет — известно лишь, что они не будут связаны с основной серией и с трилогией Райана Джонсона.

Вот что говорит по этому поводу Кэтлин Кеннеди, президент Lucasfilm:

Дэвид и Дэн — одни из лучших современных рассказчиков. Они мастера сложных персонажей, необычных историй и умеют использовать богатство любой мифологии. Все это позволит «Звёздным войнам» продвинуться в новом и неожиданном направлении.

Кэтлин Кеннеди

А вот как комментируют новости сами Бениофф и Уайсс:

Летом 1977 года мы совершили путешествие в далёкую галактиву и с тех пор не перестаём о ней мечтать. Мы невероятно польщены, слегка напуганы свалившейся на нас ответственностью и готовы взяться за дело, как только закончим работу над «Игрой престолов».

Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс