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Disney поделилась сразу двумя большими анонсами о проектах во вселенной «Звёздные войны». Официальный сайт саги сообщает, что режиссёр Райан Джонсон стал руководителем новой трилогии фильмов. Он напишет сценарий и станет режиссёром первого фильма трилогии, а его старый соратник Рэм Бергман выступит продюсером, как и в случае с «Последними джедаями».

Никаких подробностей о грядущей трилогии пока не сообщается. Известно лишь, что сюжеты фильмов не будут посвящены семье Скайуокеров. Речь идёт о совершенно новых героях, которых ранее не освещали в фильмах по «Звёздным войнам». Это может означать одно из двух: или авторы придумают новый сеттинг, или обратятся к наработкам «Расширенной вселенной».

Кроме того, глава Disney Боб Айгер сообщил изданию The Hollywood Reporter, что студия запустит в производство сериал по «Звёздным войнам». Шоу должно выйти к 2019 году — как раз к открытию стримингового сервиса Disney. Издание сообщает, что компания не планирует стать полноценным конкурентом Netflix, но хочет занять определённую долю на рынке.

Идея сериала с живыми актёрами бродила уже давно: в своё время ещё сам Джордж Лукас запускал в производство шоу Underworld («Преступный мир»), действие которого должно было разворачиваться на нижних уровнях Корусанта вскоре после «Мести ситхов». По слухам, для сериала даже написали около сотни сценариев, но проект так и не состоялся. До этого по «Звёздным войнам» снимали лишь мультсериалы. Так, в новый канон входят события мультсериалов «Войны клонов», «Повстанцы» и «Силы судьбы».

Увы, дата выхода новой трилогии не называется. Но если студия сохранит прежние темпы и будет выпускать фильмы с той же скоростью, то первую часть мы увидим в 2021 году, а вторую и третью, соответственно, в 2023 и 2025.

Из новости следует ещё одно важное наблюдение. По всей видимости, студия отказалась от политики приглашать «молодых и талантливых режиссёров для развития вселенной» и остановилась на проверенных режиссёрах, которые готовы взять на себя большую ответственность. Это решение — закономерный шаг после скандалов на съёмках «Звёздных войн». Напомним, что ранее режиссёром фильма про молодого Хана Соло назначили опытного постановщика Рона Ховарда, а Джей Дджей Абрамса пригласили снять девятый эпизод саги.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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