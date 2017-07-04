Новость об увольнении Криса Миллера и Фила Лорда, режиссёров фильма о Хане Соло, прогремела как гром среди ясного неба. В самом увольнении ничего удивительного нет — студийные боссы и режиссёры часто расходятся во взглядах на то, каким должен быть фильм. Но обычно такие разногласия проявляются рано, и стороны расходятся задолго до начала съёмок. А Лорда и Миллера уволили прямо на съёмочной площадке, когда до окончания работы оставалось меньше месяца.

Обычно в таких случаях студии стремятся загладить конфликт, назначают досъёмки и стараются не афишировать проблемы. Публично уволить режиссёра в разгар работы — все равно что признаться, что на съёмочной площадке разыгралась катастрофа библейских масштабов, которую не удалось решить мирными методами. Репутационных потерь не избежать в любом случае, тем более что речь идёт о «Звёздных войнах» с многомиллионной армией фанатов…

За что их уволили?

Официальная причина увольнения Миллера и Лорда — творческие разногласия с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Избитая формулировка, но в этом случае обе стороны находят ее крайне уместной. Расхождения в видении картины начались с самого начала, но Кеннеди до последнего надеялась разрешить все проблемы, не прибегая к крайним мерам.

Однако недовольство студии росло с каждым днем. Кеннеди не устраивал неспешный темп работы режиссёров, слишком маленькое количество камер, задействованных в каждой сцене, черновой монтаж картины и даже актерская игра Олдена Эренрайка, исполняющего роль молодого Хана.

У Миллера с Лордом возникли проблемы и со сценаристом картины Лоуренсом Кэзданом. Режиссёры считали сценарий всего лишь отправной точкой для работы и поощряли актеров импровизировать на съёмочной площадке, Кэздан же требовал снимать каждую сцену в точности так, как написано в сценарии. Чтобы угодить Кэздану, Миллер с Лордом даже пошли на компромисс: несколько дублей они снимали в точности по написанному, а затем переходили к импровизации.

Если верить инсайдерам, Миллер и Лорд и сами были недовольны сотрудничеством с Lucasfilm. Они не чувствовали студийной поддержки, считали, что им очень сильно ограничивают творческую свободу и поставили чересчур жёсткий график работы. Времени на съёмки каждой сцены было выделено слишком мало.

В Lucasfilm до поры ограничивались точечными правками: монтажера Криса Дикенса заменили на оскароносного Пьетро Скалию, а Эренрайку наняли тренера по актерскому мастерству. Однако напряжение все нарастало, и в середине июня Кеннеди решила повторить трюк, опробованный на прошлогоднем «Изгое-Один». Тогда студия фактически отстранила Гарета Эдвардса от работы и поручила досъемки и финальный монтаж картины сценаристу Тони Гилрою.

В этот раз власть должна была перейти к Кэздану. Вот только Эдвардс смирился с такой рокировкой и всячески помогал Гилрою, а Миллер с Лордом отказались работать под началом Кэздана. И у Кеннеди не осталось иного выбора.

Кто виноват?

На первый взгляд ситуация выглядит так, будто бессердечная студия придушила талантливых молодых режиссёров. Но все ли так однозначно? Авторитетное издание The Hollywood Reporter заявило, что новость об увольнении Миллера и Лорда встретили на съёмочной площадке чуть ли не аплодисментами.

Источники издания сходятся в том, что сорежиссеры просто не были готовы к подобному испытанию. Им было не по себе в условиях спешки и строгого студийного контроля, они привыкли к куда меньшим бюджетам, куда большей творческой свободе и простору для актёрских импровизаций. Все свои привычки они перенесли и на съёмки фильма о Соло. Они даже самого Хана пытались сделать куда более комедийным персонажем, чем в оригинальной трилогии. Стоит ли удивляться, что Кэздан, один из создателей этого героя, был крайне недоволен?

Анонимные источники жаловались, что Миллер с Лордом вяло реагировали на проблемы, возникающие на съёмках. Режиссеры не привыкли руководить такой большой командой, ожидающих чётких инструкций, что, когда и кому делать, действовали нерешительно и не могли вовремя дать нужных указаний.

Было ли это неизбежно?

Проблемы с Миллером и Лордом можно было предугадать заранее. У них не было никакого опыта работы с проектами такого масштаба. Кеннеди наняла двух режиссёров, известных комедиями, мультфильмами и страстью к импровизации, и ожидала, что в «Соло» они полностью сменят свой стиль. Зачем тогда было поручать им работу над фильмом? И где же тут пропагандируемое компанией поощрению творческой свободы?

Работая над крупными франшизами, нужно позволять себе творческие вольности и идти на риски. Если ты пытаешься перестраховаться и раз за разом снимаешь один и тот же фильм, зрители однажды скажут: «Да это же просто фабрика по зарабатыванию денег». Но если ставить во главу угла искусство, франшиза может получить крайне любопытное развитие. Кэтлин Кеннеди

Может показаться, будто Кеннеди либо противоречит себе, либо занимается самообманом, а творческая свобода на съёмках студийного блокбастера возможна только до тех пор, пока видение режиссёра совпадает с видением студии. Однако заявленная Кеннеди готовность рисковать как раз допускает возможность ошибки. Из всех режиссеров новых «Звёздных войн» только Джей Джей Абрамс ранее работал с крупными франшизами, у остальных же в лучшем случае найдётся по одному крупнобюджетному фильму в портфолио. Заранее предсказать, как неопытные постановщики справятся со свалившейся на них ответственностью, невозможно. Кеннеди признаётся, что зачастую выбирает новых режиссёров интуитивно, и её интуиция, видимо, время от времени дает сбой.

Начав работать над «Звёздными войнами», я поняла одну вещь. Когда ты ищешь режиссёра, ты ищешь не только того, кто способен творить и по-новому смотреть на обыденные вещи. Ты ищешь ещё и лидерские таланты. В режиссёрском кресле блокбастера нет места людям, которые не могут возглавить парад, эффективно управлять сотнями членов съёмочной группы и при этом ещё адекватно общаться со студией. Это очень сложный навык, и никогда нельзя заранее понять, обладает им человек или нет. Кэтлин Кеннеди

Пока что глава Lucasfilm слишком часто ошибается. Джоша Транка уволили ещё до начала работы над фильмом, когда узнали о его поведении на съемках «Фантастической четвёрки». «Изгой-Один» подвергся серьёзной переработке. Даже «Пробуждение Силы» не обошлось без увольнений: Абрамс и Кэздан отказались от услуг сценариста Майкла Арндта, который не успевал вовремя закончить сценарий. Хотя Арндт заранее предупреждал, что пишет медленно и основательно.

Только у Райана Джонсона не было никаких проблем со съёмками «Последних джедаев». После увольнения Лорда с Миллером режиссёр публично заявил в твиттере, что у него никогда ещё не было такой творческой свободы, как в Lucasfilm. Но одного Джонсона мало для положительной статистики.

Увольнение Миллера и Лорда поднимает ряд вопросов. Уместно ли вообще говорить о творческой свободе в рамках крупной франшизы? Пример Marvel доказывает, что эксперименты возможны, но подходит ли эта модель остальным франшизам? Стоит ли студиям и дальше так рисковать, поручая высокобюджетные проекты талантливым, но неопытным режиссерам? Продолжит ли Кеннеди и дальше искать новые имена?

Пришедший на смену Лорду и Миллеру Рон Ховард — прямая противоположность своим предшественникам, более опытного человека в Голливуде еще надо поискать. Но такой режиссер фильму о Хане Соло и нужен: очередного эксперимента картина не переживет. А ответы на остальные вопросы мы узнаем из следующих анонсов Lucasfilm.

Что теперь будет с фильмом о Соло?

Съёмки фильма поставили на паузу. Если раньше они должны были закончиться в середине июля, то теперь продлятся до начала сентября. Пока что Рон Ховард изучает то, что успели отснять до него, и смотрит, что из уже готовых сцен можно использовать в финальном монтаже. Источники со съёмок сообщают, что Ховард высоко оценивает отснятый Миллером и Лордом материал и собирается использовать его по максимуму. Первым делом режиссёр написал своим предшественникам письмо со словами поддержки, и Миллер с Лордом ответили ему взаимной любезностью.

Сами режиссёры стараются не комментировать свое увольнение. Следующим их проектом может стать «Флэш» из киновселенной DC. Миллер и Лорд уже были приписаны к этому проекту, но покинули его ради фильма о Соло. С тех пор режиссёрское кресло «Флэша» свободно.

Датой премьеры «Соло» пока что числится 25 мая 2018 года. Планировалось, что это будет первый фильм новых «Звёздных войн», который выйдет не под Рождество, а в середине года. Но в нынешних обстоятельствах мы не удивимся, если Disney перенесёт премьеру на декабрь. Это, пожалуй, было бы разумнее всего.

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