IX эпизод «Звёздных войн» недолго оставался без режиссёра после увольнения Колина Треворроу. Его заменой стал не кто иной, как Джей Джей Абрамс — человек, с которого началось нынешнее возрождение «Звёздных войн», режиссёр «Пробуждения Силы», а до того — двух фильмов по «Звёздному пути» и сериала «Остаться в живых».

Напомним, неделю назад Lucasfilm расстались с режиссёром Колином Треворроу, так как его взгляды на фильм расходились с позицией главы студии Кэтлин Кеннеди. Сценарий фильма много раз переписывался (в том числе из-за смерти Кэрри Фишер, исполняющей роль принцессы Леи), и теперь студия вынуждена заказать новый вариант. Его соавторами станут всё тот же Абрамс и сценарист Крис Террио.

Последняя фамилия может вызывать как радость, так и опасения. С одой стороны, на счету Террио — «Оскар» за лучший сценарий к шпионской драме «Арго». С другой — он же один из сценаристов «Бэтмена против Супермена», за который они с Дэвидом Гойером получили антипремию «Золотая малина». Террио также написал сценарий к «Лиге справедливости» совместно с Заком Снайдером — так что теперь мы с двойным интересом будем следить за судьбой этой картины.

Времени у авторов немного — съёмки по плану должны начаться уже в январе 2018-го, а премьера назначена на 24 мая 2019 года. Впрочем, VIII эпизод тоже планировали выпустить в мае, но в итоге перенесли на более привычную для ЗВ дату — под Рождество. Не исключено, что Lucasfilm поступят так и на этот раз.