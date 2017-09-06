Disney отстраняет от должности режиссёра IX эпизода «Звёздных войн» Колина Треворроу. Об этом студия сообщила в официальном пресс-релизе.

LucasFilm и Колин Треворроу по обоюдному согласию приняли решение прекратить совместную работу над фильмом «Звёздные войны: Эпизод IX». Колин чудесно себя показал во время работы над фильмом, но мы вместе пришли к выводу, что наши взгляды на проект расходятся. Мы желаем Колину всего наилучшего и вскоре поделимся информацией о IX эпизоде.

Трэворроу получил приглашение снять фильм по «Звёздным войнам» почти сразу после выхода в прокат очень успешного «Мира юрского периода» — в августе 2015 -го, то есть за четыре года до премьеры девятого эпизода. Теперь, спустя два года, режиссёра отстранили от работы.

Как говорят источники портала The Hollywood Reporter, у студии были претензии к работе Треворроу. Сценарий фильма переписывался несколько раз, поэтому в августе Disney пригласили британского писателя Джека Торна написать новую версию сценария. Да-да, соавтора скандальной пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Кроме того, источники издания говорят, что отношения между режиссёром и главой LucasFilm Кэтлин Кеннеди стали «неуправляемыми». В июне Кэтлин уже уволила постановщиков спин-оффа про Хана Соло и всячески пыталась избежать повторного скандала. Но, видимо, ситуация окончательно вышла из-под контроля.

Инсайдеры приводят и ещё один аргумент, почему Disney отказалась от услуг Треворроу. Дело якобы ещё и в том, что последний проект режиссёра — а это низкобюджетная драма с Наоми Уоттс «Книга Генри» — провалилась в прокате и получила 22% рейтинга на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Это далеко не первый случай, когда Disney расторгает контракт с постановщиками или меняет картину в угоду собственному видению. Вспомним, что этому предшествовало.

Сперва студия попрощалась с режиссёром Джошем Транком, который, по слухам, должен был поставить сольный фильм про Бобу Фетта. Сообщалось, что виной тому мог быть провал перезапущенной «Фантастической четвёрки».

Затем Disney наняла Тони Гилроя, чтобы тот занялся масштабными пересъёмками первого спин-оффа «Изгой-один». Режиссёра Гарета Эдвардса не уволили, но фактически отодвинули в сторону. Мы писали большой материал о том, насколько сильно изменился фильм по сравнению с тем, что мы видели в ранних трейлерах и тизерах. Удивительно, но картине это пошло скорее на пользу.

В июне студия выгнала режиссёров «Лего. Фильма» Криса Миллера и Фила Лорда, которые снимали спин-офф про Хана Соло. Источники со съёмочной площадки утверждали, что дело не в жёстком нраве студии — просто режиссёры не были готовы к такому объёму и масштабу работы. Об этом мы тоже рассказывали в отдельном материале. Миллера и Лорда заменил опытный Рон Ховард, который сейчас экстренно завершает работу над сольником.

Disney утверждают, что в скором времени назовут имя нового режиссёра. По всей видимости, студия хочет нанять такого постановщика, который будет воплощать видение самой студии и продюсеров фильма. С одной стороны, в этом нет ничего дурного — Lucasfilm хотят, чтобы их новые картины сохранили дух «тех самых «Звёздных войн». Но с другой, сам Джордж Лукас не боялся экспериментов и постоянно удивлял и показывал что-то новое.