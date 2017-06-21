Громкий и неожиданный конфликт в «Мышином доме». Disney уволила постановщиков Фила Лорда и Криса Миллера («Лего. Фильм»), которые снимали спин-офф «Звёздных войн» про Хана Соло. Об этом сообщает официальный сайт StarWars.com.

Фил Лорд и Кристофер Миллер — талантливые постановщики, которые собрали невероятную съёмочную команду и актёрский состав. Но стало очевидно, что у нас различается творческое видение этого фильма, и поэтому мы решили прекратить сотрудничество. Имя нового режиссёра вскоре будет объявлено. Кэтлин Кеннеди, глава Lucasfilm

Вот как прокомментировали ситуацию сами постановщики:

К сожалению, наше видение и процесс работы не совпали с таковыми у наших коллег по фильму. Обычно мы избегаем фразы «творческие разногласия», но сейчас это они и есть. Мы на самом деле очень гордимся превосходным и первоклассным актёрским составом и съёмочной командой. Режиссёры Фил Лорд и Кристофер Миллер

Съёмки спин-оффа про Хана Соло начались в феврале этого года в Лондоне, и до окончания оставалось всего несколько недель.

Как сообщают источники портала Variety, разногласия между режиссёрами и студией начались с первого дня съёмок. Disney наняла постановщиков ради их собственного стиля — по всей видимости, студии понравился «Лего. Фильм», но Кэтлин Кеннеди не одобряла их манеру съёмок, взаимодействие с актёрами и отдельные творческие решения.

Это был конфликт культур с первого дня. Ей даже не нравилось, как они складывали свои носки. Анонимный источник, близкий к съёмочной группе

Более того, режиссёры конфликтовали и со сценаристом картины Лоуренсом Кэзданом, который в той или иной мере работал над сюжетом большинства частей «Звёздных войн». Как и Кеннеди, он ставил под сомнение многие решения дуэта режиссёров.

Кэти, её команда и Ларри Кэздан работали над «Звёздными войнами» очень-очень долго. Они уже знают, каким должен быть этот «сыр» и как его правильно готовить. Анонимный источник

Издание The Wrap узнало, что во время перерыва в работе над фильмом про Хана Соло постановщики вели переговоры со студией DC Films насчёт съёмок ленты «Флэш». Изначально именно они должны были снимать фильм о супергерое DC, но покинули проект ради «Звёздных войн». С тех пор с поста режиссёра «Флэша» ушло несколько претендентов, и вполне вероятно, что Фил Лорд и Кристофер Миллер теперь снова займутся «Флэшем». Звучит это всё предельно иронично.

Пока что имя нового режиссёра фильма про Хана Соло не объявлено, но источники издания Deadline считают, что студия позовёт Рона Ховарда («Игры разума», «Нокдаун») для досъёмок и «починки».

При этом дата выхода остаётся прежней — 24 мая 2018 года.

Это не первый раз, когда студия «перекраивает» ленту во время съёмок. Большая часть фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» изначально была снята Гаретом Эдвардсом, но в последствии руководство студии наняло Тони Гилроя для экстренной переделки фильма. Тот переснял почти треть «Изгоя-один».

«Звёздные войны: Соло» — второй фильм из вселенной «Звёздные войны», который не будет входить в номерную сагу. Лента расскажет о приключениях молодого Хана Соло, в нём появится Чубакка и Лэндо Калриссиан. Роль Соло исполнил Олден Эренрайк («Да здравствует Цезарь!»), а партия Лэндо досталась Дональду Гловеру («Сообщество», «Атланта»).

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