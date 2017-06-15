Слух: вот как будет называться новый фильм про Хана Соло

Слух: вот как будет называться новый фильм про Хана Соло

15 июня в Сети появилась фотография с логотипом и вероятным названием нового фильма «Звёздных войн» про Хана Соло. Логотип изображён на футболках, которые, по всей видимости, носили работники на съёмочной площадке. Буква L представлена в виде бластера Хана Соло DL-44.

Похоже, фильм будет носить лаконичное название «Звёздные войны: Соло» (Star Wars: Solo). Не исключено, что на футболках отпечатано лишь черновое название, которое использует между собой вся съёмочная группа. Однако режиссёр ранее рассказывал, что черновое название фильма было Red Cup.

«Звёздные войны: Соло» — второй фильм из вселенной «Звёздные войны», который не будет входит в номерную сагу. Лента расскажет о приключениях молодого Хана Соло, в нём появится Чубакка и Лэндо Калриссиан. Роль Соло исполнил Олден Эренрайк («Да здравствует Цезарь!»), а партия Лэндо досталась Дональду Гловеру («Сообщество», «Атланта»). Режиссёрами фильма выступили Фил Лорд и Крис Миллер («Лего. Фильм»).

Премьера фильма назначена на 24 мая 2018 года.