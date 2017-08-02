Поразительная новость, объединившая две так непохожих друг на друга вселенные. The Hollywood Reporter сообщает, что Disney наняли нового сценариста для IX эпизода «Звёздных войн» — и им стал со-автор книги пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» Джек Торн!
Торн полностью перепишет существующий сценарий, над которым работали режиссёр Колин Треворроу и его коллега Дерек Конноли. Сообщается, что тексту нужен не только свежий взгляд, но и детальная переработка. Почему Disney обратились именно к Джеку Торну, не сообщается.
Впрочем, послужной список Торна не ограничивается только спорной пьесой. Английский драматург и сценарист работал над сериалами «Это Англия», «Бесстыжие» и «Молокососы». Не исключено, что Disney хотят добавить драмы в завершающий эпизод трилогии, и наверняка Торн им в этом поможет.
Напомним, премьера фильма запланирована на 24 мая 2019 года.
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