Disney анонсировали новый мультсериал по «Звёздным войнам» под названием Star Wars: Forces of Destiny («Звёздные войны: Силы судьбы»). Короткие эпизоды продолжительностью в 2-3 минуты начнут показывать в июле на официальном YouTube-канале Disney. Сериал посвящён героиням из далёкой-далёкой галактики: нам покажут Лею, Асоку Тано, Джин Эрсо и Сабину Врен. Осенью на канале выйдет ещё 8 мини-выпусков.

Вот как будет выглядеть рисунок в Forces of Destiny:

Star Wars: Forces of Destiny создаётся для тех, кто вдохновлен героизмом Леи, храбростью Рей и упорством Асоки. Мы безумно рады, что так много актёров вернутся к своим образам в этом мини-сериале. Кэтлин Кеннеди, президент Lucasfilm