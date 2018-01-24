В Esquire раскритиковали «Звёздные войны» за сюжетные дыры. Авторы нашли, что им ответить!

В Esquire раскритиковали «Звёздные войны» за сюжетные дыры. Авторы нашли, что им ответить!

19 января журналист издания Esquire опубликовал подборку неудобных вопросов ко всей саге «Звёздные войны». Он раскритиковал фильмы за кучу сюжетных дыр, причём под удар попали не только фильмы Disney и трилогия приквелов — это было бы вполне ожидаемо, — но и горячо любимая классическая трилогия.

На эти вопросы вызвался ответить участник сюжетной группы «Звёздных войн» Пабло Идальго. Правда, не все вопросы ему оказались по зубам.

Итак, вот что из этого получилось:

Эпизод I: Призрачная угроза

Почему Оби-Ван говорит, что его обучал Йода, если на самом деле его учителем был Квай-Гон Джинн?

Йода обучал. Он вообще-то всех детей обучал, это показано во втором эпизоде.

Квай-Гон применил силы джедая, чтобы смухлевать на костях. Почему бы ему не применить силы, чтобы помочь Энакину выиграть?

И как бы он это сделал? И, кстати, именно Квай-Гон хотел убедиться, что идея с избранным не выдерживает никакой критики.

Почему показанные технологии выглядят намного более развитыми за 32 года до событий IV эпизода?

Более изящные, но не обязательно более развитые. Вырезанные вручную украшения старше всякой ерунды, которая клепается на фабриках.

Эпизод II: Атака клонов

Какого хрена Джа-Джа-Бинкс стал политиком?

Потому что планка для политиков не так уж и высока, не так ли?

Нам так и не объяснили, почему джедай «Сайфо-Диас» приказал создать армию клонов.

Неплохой вопрос, особенно учитывая, что потребовалось около 10 лет, чтобы это потом сыграло в «Войне клонов».

Почему Граф Дуку говорил Оби-Вану, что стратегия ситхов — подорвать власть Сената?

Я полагаю, этот вопрос связан с другим — насколько Дуку был искренен в своих попытках завербовать ученика?

Эпизод III: Месть ситхов

Если Чубакка всегда знал, что джедаи были на самом деле, то почему Хан ему не верил?

Потому что это два разных персонажа со своими убеждениями.

Почему они спрятали Люка на родной планете Вейдера? И почему сохранили ему фамилию Скайуокер?

Неплохой вопрос. По идее, герои были уверены, что на эту планету Вейдер точно не станет возвращаться. И, если честно, мы не знаем, какие там были договорённости насчёт имени. Это нигде не обсуждалось.

Почему Йода отправился в изгнание после поражения? Почему не вернулся убить Вейдера и Палпатина?

Смысл: полностью упущен.

Изгой-один

Если C-3PO в конце III эпизода стёрли память, то как он узнал, что R2-D2 тоже здесь?

Потрясающе. Вообще-то они 19 лет как знакомы.

Как человек с одной лишь палкой уделал группу вооружённых штурмовиков?

Потрясающе. Поэтому очень важно смотреть фильмы, которыми вдохновлялись «Звёздные войны».

Эпизод IV: Новая надежда

Почему Оби-Ван не узнал дроидов R2-D2 и C-3PO?

Потому что тогда ещё приквелы не были написаны. А на самом деле, Оби-Ван много чего в этом фильме скрывает.

Что случилось с более продвинутыми технологиями?

«Более изящные» не значит «более продвинутые».

Зачем Звезде смерти потребовалось облетать луну, чтобы уничтожить базу повстанцев? Почему бы её просто не взорвать?

Вопрос неверный, это не луна, это планета. Вот небольшая подсказка.

Эпизод V: Империя наносит ответный удар

Как Люк обошёл блокаду Хота?

Вот видишь, это уже хороший вопрос.

Почему Империя отключает лишь гипердрайв на Тысячелетнем Соколе, а не полностью выводит корабль из строя?

И ещё один хороший вопрос.

Как Люк стал мастером-джедаем за несколько дней тренировок с Йодой?

Вполне разумный вопрос.

Эпизод VI: Возвращение джедая

Как Лея помнит, кто её мать, если та умерла при рождении детей?

Допустимый вопрос.

Как при помощи двух деревьев уничтожили бронированную боевую технику типа AT-ST?

«Разрушители мифов» это доказали, храни их Боже!

Откуда у эвоков была одежда на размер Леи?

Откуда-откуда, сшили они её.

Почему все призраки Силы появляются перед Люком в том виде, в котором он их видел при жизни, кроме Энакина?

Я полагаю, этот вопрос надо зрителю задавать, а не Люку. .

(В первоначальной версии Люк видел отца не в облике Энакина, а в облике Вейдера без шлема. Это уже потом Лукас при реставрации эпизодов вклеил в сцену Кристенсена. — Прим. МирФ.)

Эпизод VII: Пробуждение Силы

Каким образом По Дэмерон выжил при крушении на Джакку?

Финн выжил при помощи системы катапультирования. Так что разгадка простая.

Почему Хан никогда не пользовался оружием Чубакки?

Неплохой вопрос. Мы ещё не видели это оружие настолько мощным. Полагаю, что Чуи его немного модифицировал. Но вопрос справедливый.

Если Тысячелетний Сокол был такой развалюхой, то откуда на нём топливо?

Рей назвала его развалюхой, не владелец.

Эпизод VIII: Последние джедаи

Почему они просто не посадили дроида-пилота, чтобы тот стал камикадзе?

Кто сказал, что это легко? Или что настолько важную операцию можно доверить кому-то еще?

Каким образом Сноук стал тёмным повелителем, если ситхов в галактике больше не было на момент «Возвращения джедая»?

Если ты чего-то не понял или если тебе этого не показали, то это не значит, что перед тобой сюжетная дыра.

Спасибо за наводку сообществу Jedi Council.