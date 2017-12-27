Пока «Звёздные войны: Последние джедаи» продолжают штурмовать кинотеатры, в Сети неожиданно появились первые промо-кадры следующего фильма саги. «Соло. Звездные войны: Истории» (или просто «Соло») станет спин-оффом, который расскажет про молодость самого знаменитого авантюриста во вселенной. Как раз его мы и видим на слитых в Сеть изображениях календарика Disney.

Любопытно, что логотип на иллюстрации написан и русскими, и английскими словами. Возможно, перед нами лишь заготовка календаря или вроде того. Вот ещё несколько фотографий и промо-кадров.

Позже удалось установить источник утечки — кажется, дело в слайде с pdf-презентации компании Disney (спасибо за наводку сообществу Niemand’s Shadowfeed).

На промо-кадре можно различить четырёх главных героев нового фильма. В роли молодого Хана Соло — Олден Эренрайк («Да здравствует Цезарь!»). Партия молодого Лэндо Калриссиана досталась Дональду Гловеру («Атланта», «Сообщество», «Человек-паук: Возвращение домой»). А вот кого играет Эмилия Кларк остаётся загадкой. Ну и куда Хан без своего верного друга Чубакки!

Это ещё не все слитые иллюстрации. Ранее пользователи форума Reddit опубликовали якобы первый промо-кадр из фильма. Видимо, это изображение напечатано в журнале Entertainment Weekly, но пока ещё не обнародовано.

Фанаты предположили, что на фото руки Дональда Гловера в роли Лэндо, который играет в какую-то азартную игру.

Напомним, фильм про Хана Соло этим летом оказался в центре скандала. Disney уволила постановщиков картины Криса Миллера и Фила Лорда («Лего. Фильм», «Мачо и ботан») и наняла опытного режиссёра Рона Ховарда («Аполлон 13», «Гонка»), который завершил работу за них.

Этот скандал стал причиной множества слухов в Сети. Якобы Disney настолько плевать на фильм про Хана Соло, что студия даже промо-кампанию запускать не планирует. А всё потому, что Олден Эренрайк играет из рук вон плохо и поэтому для него пришлось нанимать специалиста по актёрской игре. Но на самом деле ситуация намного проще — компания просто не распыляет внимание зрителей, ведь пока в прокате идут «Последние джедаи». Именно поэтому мы ещё не видели ни трейлера, ни постеров, ни какой-то новой информации.