Режиссёры Кристофер Миллер и Фил Лорд впервые прокомментировали своё увольнение из сольного фильма про Хана Соло. В интервью изданию Vulture дуэт рассказал, что же произошло в этой неприятной ситуации с их точки зрения.
Наш опыт съёмок [фильма про Хана Соло] был просто чудесным. У нас был невероятный актёрский состав и прекрасная съёмочная группа. Что касается нашего ухода из проекта, то я считаю, что в этой ситуации все действовали из лучших побуждений, наш подход к созданию фильма отличается от их подхода. Мы должны были восполнить пробел, и он оказался для нас слишком большим.
Иногда люди расходятся, и это очень грустно, это расстраивает. Но это случается и мы многому научились за время нашей совместной работы. Мы стали лучше понимать, как делать кино.
Фил Лорд также подчеркнул, что «они гордятся» той работой, которую успели выполнить и желают успехов дальнейшему проекту.
Сейчас Лорд и Миллер работают сразу над несколькими проектами, в числе которых продолжение «Лего.Фильма», безымянный мультсериал про Человека-паука с Майлзом Моралезом и фильм по новой книге Энди Вейера «Артемида», автора «Марсианина».
Напомним, этим летом Lucasfilm уволила Кристофера Миллера и Фила Лорда. Они были режиссёрами нового фильма во вселенной «Звёздных войн» про Хана Соло. После этого постановщиком ленты назначили опытного Рона Ховарда.
Читайте также
Фил Лорд и Крис Миллер экранизируют новую книгу Энди Вейера, автора «Марсианина»
Режиссёры, отстранённые от работы над фильмом про Хана Соло, взялись за экранизацию «Артемиды».
В фильме про Хана Соло появятся Тэг и Бинк. Кто они такие?
Рассказываем про двух закадычных друзей из далёкой галактики.
Слух: Рон Ховард почти полностью переснял фильм про Хана Соло
По сведениям СМИ, из-за этого режиссёр вдвое превысил заявленный бюджет.
Энди Вейер «Артемида». Первая рецензия на новый роман автора «Марсианина»
Сумел ли Энди Вейер удержать высокую планку, которую задал в «Марсианине»? Мы уже ознакомились с его новым романом и готовы вынести вердикт.
Правила участия в обсуждении
Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.