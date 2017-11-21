Режиссёры Кристофер Миллер и Фил Лорд впервые прокомментировали своё увольнение из сольного фильма про Хана Соло. В интервью изданию Vulture дуэт рассказал, что же произошло в этой неприятной ситуации с их точки зрения.

Наш опыт съёмок [фильма про Хана Соло] был просто чудесным. У нас был невероятный актёрский состав и прекрасная съёмочная группа. Что касается нашего ухода из проекта, то я считаю, что в этой ситуации все действовали из лучших побуждений, наш подход к созданию фильма отличается от их подхода. Мы должны были восполнить пробел, и он оказался для нас слишком большим.

Иногда люди расходятся, и это очень грустно, это расстраивает. Но это случается и мы многому научились за время нашей совместной работы. Мы стали лучше понимать, как делать кино.

Фил Лорд также подчеркнул, что «они гордятся» той работой, которую успели выполнить и желают успехов дальнейшему проекту.

Сейчас Лорд и Миллер работают сразу над несколькими проектами, в числе которых продолжение «Лего.Фильма», безымянный мультсериал про Человека-паука с Майлзом Моралезом и фильм по новой книге Энди Вейера «Артемида», автора «Марсианина».

Напомним, этим летом Lucasfilm уволила Кристофера Миллера и Фила Лорда. Они были режиссёрами нового фильма во вселенной «Звёздных войн» про Хана Соло. После этого постановщиком ленты назначили опытного Рона Ховарда.

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