Авторы подкаста The Reistance Broadcast пообщались с редактором издания io9, который поделился слухами о съёмках следующего фильма «Звёздных войн». Опираясь на свои источники, он рассказал, что режиссёр Рон Ховард переснял около 80% фильма про Хана Соло. Только 20% осталось от наработок Криса Миллера и Фила Лорда («Лего. Фильм», «Мачо и ботан») , режиссёров, которых несколько месяцев назад отстранили от съёмок фильма про Соло из-за «творческих разногласий». Собеседник утверждает, что из-за пересъёмок Ховард вдвое превысил производственный бюджет.

Что всё это может значит для зрителей и поклонников «Звёздных войн»? С одной стороны, картина может повторить успех «Изгоя-один», когда пересъёмки пошли фильму на пользу — весь третий акт был переделан, из-за чего финал получился драматичнее и напряжённее. Если большая часть «Соло» действительно осталась за Роном Ховардом, то на выходе мы получим фильм, выполненный в едином стиле и в ровной тональности, а не «лоскутное одеяло», над которым работали несколько постановщиков.

С другой стороны, Disney снова решили делать свой фильм, а не уступать дорогу молодым и талантливым режиссёрам. Из-за этого скандалы с увольнением и заменой режиссёров стали слишком часты на съёмках новых «Звёздных войн». Это значит, что мы опять увидим картину, скроенную по одним и тем же лекалам, хотя от спин-оффов хотелось бы некоторого разнообразия.

Напоминаем, что «Соло: Звёздные войны. Истории» выходят 24 мая 2018 года.