Режиссёр Рон Ховард, который теперь снимает фильм про Хана Соло вместо Фила Лорда и Криса Миллера, любит публиковать фотографии со съёмочной площадки. Он то и дело выкладывает фото декораций и оборудования, а зрителям остаётся гадать, что же постановщик имел в виду. Однако новая фотография привела в восторг заядлых поклонников «Звёздных войн».
#tagandbink ? pic.twitter.com/1EzUbS3MQs
— Ron Howard (@RealRonHoward) October 14, 2017
Рон Ховард намекает, что в новом фильме про Хана Соло появятся персонажи Тэг и Бинк — комичные герои из комиксов по «Звёздным войнам». Впервые пара невезучих друзей засветилась на страницах серии «Тэг и Бинк мертвы» (Tag & Bink Are Dead 1) от издательства Dark Horse в 2005 году. Позже о приключениях Тэга и Бинка написали ещё несколько выпусков — в них всячески пародировались фильмы саги. Скажем, как вам название специального выпуска «Месть угрозы клонов» (Tag & Bink: Revenge of the Clone Menace)?
Концепция приключений Тэга и Бинка опирается на абсурдистскую пьесу Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». В ней второстепенные персонажи «Гамлета» наблюдают за драмой в датском королевстве как бы со стороны. То же самое и с Тэгом и Бинком — незадачливые друзья то и дело оказываются в гуще событий и становятся причиной тех или иных происшествий в далёкой галактике.
Любопытно, что ни один выпуск комиксов не стал каноничным и не входил даже в Расширенную вселенную. Но теперь у героев есть все шансы занять место в новом каноне Disney.
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