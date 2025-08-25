КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Как рождалась «Месть ситхов»: прежний финал «Звёздных войн»
10 хороших российских фильмов, которые вы вряд ли смотрели
Новые главы «Берсерка» будут такими же мрачными, как арка «Затмение»

Дмитрий Кинский
25 августа 14:28
159
1 минута на чтение
Нынешний художник «Берсерка» Кодзи Мори рассказал, что грядущие тома будут одними из самых мрачных за всю историю манги.
По словам мангаки, тревог и страданий в новых главах будет не меньше, чем в знаменитой арке «Затмение».
Следующие главы невероятно трудные, потому что именно в них Миура боролся с тем же количеством тревог и страданий, что и в «Затмении». Именно поэтому он консультировался со мной десятки раз за эти годы. Думаю, мне удалось довольно точно написать реплики и сцены. Надеюсь, вам понравится!
Напомним, Кодзи Мори — близкий друг Кэнтаро Миуры. После смерти мангаки Мори решил продолжить «Берсерк», взяв за основу идеи, комментарии и черновики Миуры.

