Новые главы «Берсерка» будут такими же мрачными, как арка «Затмение»

Нынешний художник «Берсерка» Кодзи Мори рассказал, что грядущие тома будут одними из самых мрачных за всю историю манги.
По словам мангаки, тревог и страданий в новых главах будет не меньше, чем в знаменитой арке «Затмение».
Следующие главы невероятно трудные, потому что именно в них Миура боролся с тем же количеством тревог и страданий, что и в «Затмении». Именно поэтому он консультировался со мной десятки раз за эти годы. Думаю, мне удалось довольно точно написать реплики и сцены. Надеюсь, вам понравится!
Напомним, Кодзи Мори — близкий друг Кэнтаро Миуры. После смерти мангаки Мори решил продолжить «Берсерк», взяв за основу идеи, комментарии и черновики Миуры.
