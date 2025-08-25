КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Классика

Джосс Уидон, создатель «Светлячка» и «Мстителей»
«Убить дракона»: сказка, вновь злободневная как никогда
Новости

«Кейпоп-охотницы на демонов» неожиданно возглавили прокат в США

Андрей Квасков
25 августа 14:29
106
1 минута на чтение
В неожиданном повороте событий фильм от Netflix, который обычно не выходит в прокат, занял первое место в североамериканском прокате. «Кейпоп-охотницы на демонов» заработала от 18 до 20 миллионов долларов в субботу и воскресенье.

Лента вышла в 1700 кинотеатрах Северной Америки. Несмотря на то, что «Кей-поп-охотницы на демонов» — на 1150 сеансов были распроданы все билеты. При меньшем количестве сеансов стартовые сборы оказались сопоставимы с недавним «Элио» ($21 млн) и «Плохими парнями 2» ($22,2 млн).

По данным издания TheWrap, Neflix планирует превратить мультфильм в полноценную франшизу. В числе проектов, которые обсуждает сейчас Netflix: мюзикл, лайв-экшен ремейк, сериал и два сиквела, которые завершат анимационную трилогию.

Сегодня на Netflix также вышла караоке-версия «Кейпоп-охотниц на демонов».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Я не понимала Бо-Катан, она сломала меня» — Кэти Сакхофф о работе над «Мандалорцем»

Новости

Новые главы «Берсерка» будут такими же мрачными, как арка «Затмение»

Новости

Актёр «Вечных» подписался на 6 фильмов Marvel. Их не сняли
Провал фильма сильно ударил по Кумайлу Нанджани.

Новости

«10 отличных восточноевропейских фантастических фильмов» по версии Британского института кино
Есть как советская классика, так и ряд неожиданных забытых фильмов.

Новости

BBC о будущем «Доктора Кто»: «ТАРДИС никуда не денется»

Новости

Дафни Кин сыграет богиню Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона»

Новости

В Heroes of Might & Magic: Olden Era будет фракция в духе лавкрафтианских хорроров
Авторы также дали послушать отрывок одной из композиций.

Новости

Вы не поверите, но Hollow Knight: Silksong выйдет уже в сентябре!

Новости

Звезда «Разделения» пополнил каст нового «Человека-паука»

Новости

Утечка: тизер второго сезона аниме Devil May Cry
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты