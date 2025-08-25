«Кейпоп-охотницы на демонов» неожиданно возглавили прокат в США





Лента вышла в 1700 кинотеатрах Северной Америки. Несмотря на то, что «Кей-поп-охотницы на демонов» — на 1150 сеансов были распроданы все билеты. При меньшем количестве сеансов стартовые сборы оказались сопоставимы с недавним «Элио» ($21 млн) и «Плохими парнями 2» ($22,2 млн).







По данным издания TheWrap, Neflix планирует превратить мультфильм в полноценную франшизу. В числе проектов, которые обсуждает сейчас Netflix: мюзикл, лайв-экшен ремейк, сериал и два сиквела, которые завершат анимационную трилогию.





Сегодня на Netflix также вышла караоке-версия «Кейпоп-охотниц на демонов» .

В неожиданном повороте событий фильм от Netflix, который обычно не выходит в прокат, занял первое место в североамериканском прокате. «Кейпоп-охотницы на демонов» заработала от 18 до 20 миллионов долларов в субботу и воскресенье.