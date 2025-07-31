СМИ: «Кейпоп-охотницы на демонов» могут получить пару сиквелов, ремейк и не только

По данным издания TheWrap, Neflix планирует превратить хитовых «Кейпоп-охотниц на демонов» в полноценную франшизу.
Что интересно, онлайн-кинотеатр называет мультфильм своим «Холодным сердцем».
В числе проектов, которые обсуждает сейчас Netflix: мюзикл, лайв-экшен ремейк, сериал и два сиквела, которые завершат анимационную трилогию.
Также онлайн-кинотеатр рассматривает создание короткометражки, которая станет связующим звеном между основными фильмами. Прямо как «Холодное торжество», которое вышло между первой и второй частями «Холодного сердца».
Ранее «Кейпоп-охотницы на демонов» вошли в историю Netflix как первый оригинальный фильм, который достиг нового пика просмотров на шестой неделе — впечатляющих 26,3 миллионов, превысив показатели предыдущих двух недель.