СМИ: «Кейпоп-охотницы на демонов» могут получить пару сиквелов, ремейк и не только

По данным издания TheWrap, Neflix планирует превратить хитовых «Кейпоп-охотниц на демонов» в полноценную франшизу.

Что интересно, онлайн-кинотеатр называет мультфильм своим «Холодным сердцем».

В числе проектов, которые обсуждает сейчас Netflix: мюзикл, лайв-экшен ремейк, сериал и два сиквела, которые завершат анимационную трилогию.

Также онлайн-кинотеатр рассматривает создание короткометражки, которая станет связующим звеном между основными фильмами. Прямо как «Холодное торжество», которое вышло между первой и второй частями «Холодного сердца».

Ранее «Кейпоп-охотницы на демонов» вошли в историю Netflix как первый оригинальный фильм, который достиг нового пика просмотров на шестой неделе — впечатляющих 26,3 миллионов, превысив показатели предыдущих двух недель.

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