Вот почему Гридо на самом деле ненавидел Хана Соло

Вот почему Гридо на самом деле ненавидел Хана Соло

Незадачливый родианец по имени Гридо из четвёртого эпизода «Звёздных войн» вошёл в историю. Хан Соло застрелил многих охотников за головами, но только Гридо выпала честь оказаться вместе с Ханом в популярном меме «Хан стреляет первым». Раньше мы не знали, за что Гридо ненавидит контрабандиста, но рассказ «Неудачливый родианец» из сборника «С определённой точки зрения» проливает свет на эту историю.

Конфликт между Гридо и Ханом возник из-за… женщины! Гридо влюбился в женщину по имени Унцельта, которая была для него самой заветной дамой в галактике. К сожалению, Унцельта в итоге выбрала Хана. Позже контрабандист разбил ей сердце, что привело Гридо в ярость — охотник за головами планировал застрелить Соло в кантине Мос Эйсли. И когда Джабба его нанял, чтобы выбить из Соло деньги, Гридо с радостью пошёл выполнять свою работу.

Любопытно, а появится эта загадочная Унцельта в сольном фильме про Хана Соло? Ведь мы до сих пор не знаем, кого в ленте играют Эмилия Кларк и Тэнди Ньютон.