Хан Соло и Чубакка называют «Тысячелетний сокол» самым быстрым кораблём в галактике. В фильмах мы много раз видели подтверждение их словам. Судну почти всегда удавалось ускользнуть от преследования в самый последний момент. Но оказывается, что это — полная ерунда по сравнению с корветом класса CR90 «Тантив IV»!

3 октября в продажу поступил сборник-антология из 40 рассказов «С определённой точки зрения» (From a Certain Point of View), которые посвящены персонажам из IV эпизода саги «Новая надежда». Поклонники «Звёздных войн» нашли забавное несоответствие в рассказе Гэри Уитты «Реймус» (Raymus).

По сюжету рассказа капитан корабля «Тантив IV» Реймус Антиллес отдаёт приказ совершить прыжок в гиперпространство со Скарифа к Татуину. Но из-за неисправного гипердвигателя судно выходит из гиперпространства раньше — за четверть парсека до назначенной цели. Капитану докладывают, что до цели осталось лететь всего 8 минут. Маловато, не находите? Давайте посчитаем.

Один парсек — это чуть больше 3 световых лет. Если расстояние перевести в километры, то получится 7 715 000 000 000 километров! Выходит, что корвет вне пределов гиперпространства летит со скоростью примерно 57 000 000 000 000 километров в час. Это почти в 50 тысяч раз превышает скорость света, что никакому «Соколу» и не снилось!

Разумеется, говорить о физике и научной достоверности в «Звёздных войнах» — последнее дело. Жанр космической оперы в принципе не претендует на какие-то научные обоснования. Однако даже с учётом условностей жанра на подобные вещи порой всё же обращаешь внимание, ведь они противоречат даже хрупким внутренним законам вселенной.