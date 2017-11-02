«Король Лев»: что известно о ремейке от Джона Фавро?

2 ноября студия Disney раскрыла актёров озвучки компьютерного фильма «Король Лев» от режиссёра Джона Фавро. Пользуясь случаем, мы решили собрать в одном месте всё, что известно о грядущей киноадаптации, и пытаемся понять, чего ждать от картины.

Режиссёром «Короля Льва» выступает Джон Фавро — постановщик «Книги джунглей». В 2016 году киноадаптация «Книги джунглей» была тепло принята критиками и зрителями, при бюджете в 175 миллионов долларов она собрала чуть меньше миллиарда в прокате. Компьютерная графика привела в настоящий восторг! И это при том, что в кадре настоящим был только мальчик Нил Сетхи, сыгравший Маугли. Картине удалось передать дух классического мультфильма 1967 года. Надеемся, что новый «Король Лев» пойдёт по тем же стопам и тоже не посрамит оригинал.

Disney собрали «звёздный» актёрский состав. В первую очередь, к роли Муфасы вернулся Джеймс Эрл Джонс. Его голос знаком не только поклонникам «Короля Льва», но фанатам «Звёздных войн» — Джонс озвучивал Дарта Вейдера.

Вот кто ещё оказался среди актёров озвучания:

Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж», «12 лет рабства»)— Шрам, дядя главного героя, злодей;

Элфри Вудард («Лемони Сникет: 33 несчастья», «Люк Кейдж») — Сараби, мать главного героя;

Дональд Гловер («Атланта», «Сообщество») — Симба, главный герой;

Бейонсе Ноулз (певица) — Нала, подруга главного героя;

Джон Оливер (комик, ведущий) — Зазу, помощник отца главного героя;

Джон Кэни («Чёрная пантера») — Рафики, духовный наставник главного героя;

Сет Роген (комик, режиссёр, «Конец света») — Пумба, первый друг главного героя;

Билли Айкнер (комик) — Тимон, второй друг главного героя;

Эрик Андре (ведущий, «Мужчина ищет женщину») — Азизи, гиена;

Кигэн-Майкл Ки («Лего. Фильм», «Монстры на каникулах 2») — Камари, гиена;

Флоренс Касумба («Чёрная пантера») — Шанзи, гиена;

Для режиссера это настоящий подарок — собрать настолько выдающуюся команду актеров ради классической истории. Джон Фавро

Музыку для «Короля Льва» снова напишет Ханс Циммер. Композитор работал над саундтреком оригинального мультфильма 1994 года, и нет ничего удивительного, что его пригласили снова. В прошлый раз тексты песен писали Элтон Джон и Тим Райс. Не исключено, что свою лепту внесёт и певица Бейонсе, которая озвучивает Налу.

Первый CGI-тизер поразил зрителей качеством компьютерной графики. Отрывок показали на фестивале D23 Expo летом этого года. В нём под всем знакомую классическую композицию The Cirle of Life демонстрировали переснятую начальную сцену пробуждения саванны. По словам посетителей фестиваля, у Симбы можно было разглядеть каждый волосок!

Фильм ещё придётся подождать. Предполагается, что новый «Король Лев» выйдет в российский прокат 18 июля 2019 года.

Кроме «Короля Льва» Disney работает ещё над рядом киноадаптаций классических мультфильмов. Среди них «Дамбо» Тима Бёртона с Майклом Китоном и Евой Грин, «Аладдин» от Гая Ричи с Уиллом Смиттом на озвучке Джинни и «Мулан» Ники Каро.