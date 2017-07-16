Второй день конвента Disney D23 Expo, который проходит в Анахейме (Калифорния), принёс много новых и неожиданных подробностей о грядущих фильмах студии. Пожалуй, все участники фестиваля без исключения ждали новых кадров из блокбастеров «Мстители 3: Война бесконечности» и «Звёздные войны: Последние джедаи» — и отрывки, показанные Disney, превзошли все ожидания. Более того, зрителям рассказали подробности и о прочих громких проектах студии. В их числе — «Дамбо» Тима Бёртона, «Аладдин» Гая Ричи и «Король Лев» Джона Фавро.

Звёздные войны: Последние джедаи

Компания повременила с новым трейлером, и вместо этого показала ролик со съёмочной площадки фильма. Создатели хвастаются, что почти не используют зелёный экран и взрывают полномасштабные модели истребителей. Обратите внимание, в ролике есть и несколько новых кадров из фильма

Вместе с тем, Disney опубликовала ряд стильных персонажных постеров. Все герои на них запечатлены в красных одеяниях. Что это — иллюстрация нарастающей тревоги или кто-то решил схалтурить и сделать постеры в стиле сиквела «Матрицы»?

Премьера 14 декабря.

Мстители 3: Война бесконечности

Зрителям показали короткий тизер, который мы с вами вряд ли увидим в ближайшие пару месяцев. В нём всего несколько сцен, но зато каких! Стражи Галактики «знакомятся» с Тором, тело которого врезается в их космический корабль, а Танос раскидывает Мстителей, Стрэнджа и Стражей, после чего использует Перчатку Бесконечности, чтобы обрушить за Землю метеоритный дождь.

Премьера назначена на 3 мая 2018 года.

«Аладдин» Гая Ричи

Наконец-то студия нашла актёров на главные роли в экранизации известной сказки. Дело в том, что кастинг на роль Аладдина и Жасмин изрядно затянулся. Западные издания сообщали, что создатели фильма прослушали более 2000 (!) актёров и актрис. В итоге Аладдина сыграет Мена Массуд, а Жасмин — Наоми Скотт. Массуд до этого засветился лишь в эпизодических ролях в сериалах — Disney как раз искали не слишком известного молодого человека. Наоми Скотт мы видели ранее в «Могучих рейнджерах» и «Марсианине».

Кроме того, подтвердилась информация, что Джинни озвучит Уилл Смит. Актёр подарит персонажу свой голос и мимику. Не торопитесь гневаться! У нас есть три причины, почему Уилл Смит — отличный выбор на роль этого персонажа, почитайте:

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Выход намечен на 2019 год.

«Трещина во времени»

Редкий проект Disney, который не является ни продолжением франшизы, ни адаптацией старой диснеевской сказки. «Трещина во времени» — экранизация одноимённого подросткового фантастического романа Мадлен Л’Энгл 1963 года. Фильм поставила Ава ДюВерней («Скандал», «Тринадцатая»), а в ролях замечены Риз Уизерспун и Крис Пайн.

Действие первоисточника разворачивалось вокруг юной Мег Мурри, отец которой бесследно исчез во время научного эксперимента. Вскоре девушка сама отправляется на его поиски вместе с одноклассником и младшим двоюродным братом. Им предстоят путешествия во времени и пространстве, а также знакомства с диковинными мирами.

Трейлер под меланхоличную версию Sweet Dreams выглядит вычурно, загадочно и оригинально, а последняя сцена и вовсе восторг! Однако подобные самостоятельные фильмы Disney в последнее время всё чаще проваливаются в прокате: вспомните «Джона Картера» или «Землю будущего». Надеемся, что «Трещина во времени» станет исключением из этого правила.

«Дамбо» Тима Бёртона

На днях начались съёмки новой версии «Дамбо» от Тима Бёртона, поэтому режиссёр не смог приехать на сам конвент. Судя по антуражу, Бёртон придерживается стилистики оригинального мультфильма. Если вам вдруг не по душе история о милом ушастом слонёнке (и кто вы после этого?!), то оцените мощный актёрский состав: Колин Фаррел, Дэнни ДеВито, Ева Грин и Майкл Китон.

Премьера намечена на март 2019 года.

«Король Лев» Джона Фавро

Зрителей на конвенте ждал большой сюрприз: первый ранний тизер «Короля Льва». По словам участников, его встретили овациями похлеще «Мстителей 3». На экране показали, как в фильме будет выглядеть классическая начальная сцена пробуждения саванны под композицию The Circle of Life. Почти всё то же самое, но с потрясающей CGI-визуализацией, у Симбы можно разглядеть каждый волосок! На ум сразу приходит сравнение с «Книгой джунглей» всё от того же Фавро.

Мы отлично понимаем, насколько «Король Лев» важен для зрителей, поэтому хотим чётко дать понять, каким будет наш подход. Режиссёр Джон Фавро

Премьера «Короля Льва» намечена на 18 июля 2019 года.

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