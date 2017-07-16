15 июля на конвенте Disney D23 Expo в Анахейме (Калифорния) показали первые кадры из новой части «Мстителей: Война бесконечности». Эта лента вкупе с четвёртой частью станет апофеозом всей Киновселенной Marvel, в ней покажут противостояние главных супергероев с могучим злодеем Таносом.

Любые экранки оперативно удаляются с YouTube и других видеохостингов, но в Сети появилось текстовое описание. Вот как выглядит тизер «Войны бесконечности» в таком виде:

«Мы прибываем», — говорит Мантис Стражам Галактики. Грут-подросток сидит в кресле. Герои описывают зону посадки как «крайне опасную». Вдруг тело Тора падает на лобовое стекло корабля. Можно увидеть его короткую стрижку. Ракета поражён. Мантис приводит Тора в сознание с помощью своих ментальных способностей. Он в полном недоумении, Стражи пытаются выяснить, кто он такой. Корабль улетает с планеты в космос.

Ванда Максимофф уклоняется от какого-то заряда энергии, который в итоге взрывает грузовик.

Локи, находясь в руинах, передаёт кому-то Тессеракт. Скорее всего, Таносу.

Чутье Питера Паркера срабатывает прямо в школьном автобусе.

Тони Старк готовится к битве. Он в космосе вместе со Стражами.

Танос выходит из своего корабля и произносит: «Когда вы пытаетесь сохранить баланс во вселенной, это не приносит удовольствия. Но меня это забавляет!». Гамора смотрит на него в страхе. Стражи Галактики пролетают над Землёй, они видят множество смертей на планете и в космосе. Всё в руинах.

Танос появляется на арене. Там же мы видим Зимнего солдата с новой рукой, Чёрную вдову с белыми волосами, Человека-паука в новом, «Железном», костюме (как в концовке «Возвращения домой»). Доктор Стрэндж создаёт специальные плиты, по которым бежит Звёздный Лорд. Железный человек в Халкбастере сражается с Таносом. Перчатка Бесконечности собрана не до конца, но Танос уже легко отбивается от атак героев.

Пантера и армия Ваканд отражают удары флота Таноса в своей стране. Они сражают с созданиями с четырьмя руками, по всей видимости, это слуги Таноса — всадники (outriders) из комиксов.

Стив Роджерс выходит из тени с бородой и длинными волосами.

Танос избивает Железного человека и сдавливает голову Тора своими руками. Ванда использует некую белую магию и атакует Таноса. В следующем кадре все Стражи побеждены.

В последней сцене показывают Перчатку Бесконечности с двумя камнями. С её помощью Танос обрушивает на Землю град метеоров из осколков Луны.

Занавес.

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