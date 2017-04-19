Уилл Смит может сыграть Джинна из Аладдина

Слух дня: Уилл Смит может сыграть Джинни из «Аладдина». Актёр начал переговоры со студией Disney насчёт этой роли в будущем фильме. Речь идёт не об озвучке мультфильма, а о фильме с живыми актёрами, который будет снимать Гай Ричи. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Смит пока не утверждён на роль, но если стороны придут к согласию, это будет очень здорово. По трём причинам.

1. Смит — отличный комик

Джинни — персонаж в первую очередь комический. В оригинальном мультфильме Джинни озвучивал Робин Уильямс, опытный комик, который сделал персонажа поистине уморительным и запоминающимся. Джинни практически срисован с него.

Уилл Смит играл немало ролей и в драмах, и в боевиках, но в первую очередь он тоже хороший комик. Вспомните, каким он был в «Людях в чёрном», «Хэнкоке» и «Диком, диком западе». Такой Джинни нам и нужен — напористый, эксцентричный, слегка самовлюблённый и прирождённый шоумен.

2. Он бывший рэппер

До того, как выбрать карьеру киноактёра, Уилл Смит читал рэп, и завязал с этим только в 2005 году. До сих пор он иногда появляется на записях других музыкантов в качестве гостя. Чем это важно? А вы вспомните, как разговаривал Джинни у Робина Уильямса.

Он буквально тарахтел, быстро проговаривая свои фразы, сыпал шутками как горохом. Не всякий актёр сможет повторить подобное. Для опытного рэппера же это будет лёгкой прогулкой. Смит передаст тот же стиль речи, не напрягаясь. А актёрам русского дубляжа придётся попотеть, чтобы успеть за ним!

3. Он чёрный

Лучше всего, когда актёров подбирают под типаж персонажа. Но в эру политкорректности Голливуд не может не включить в «Аладдина» хотя бы одного представителя афроамериканцев. Кого бы вы предпочли, чтобы сделали негром — Аладдина? Султана? Жасмин? Всех их должны играть смуглые южане (не обязательно чистокровные арабы — подойдут и латиносы), но если сделать кого-то из них чернокожим, это убьёт всю убедительность.

А Джинни — синекожий, и Disney при всём желании не сможет найти синего актёра. Цвет кожи для этой роли не имеет значения — под гримом его всё равно не будет видно. И борцы за политкорректность будут довольны, и расисты не поднимут вой из-за того, что персонажа «перекрасили».

Так что давайте уже, Disney, подписывайте свой контракт и не скупитесь на миллионы. Уилл Смит — идеальный Джинни.