Вот кто играет главных героев в новом «Аладдине» от Гая Ричи

Вот кто играет главных героев в новом «Аладдине» от Гая Ричи

Актёр Уилл Смит опубликовал первую фотографию со съёмок ремейка «Аладдина». На ней запечатлены все, кто сыграет главных героев.

Роль Аладдина досталась молодому канадскому актёру Мену Массуду. Жасмин воплотит британская актриса Наоми Скотт («Могучие рейнджеры»), а злодея Джафара сыграет Марван Кензари («Мумия», «Тайна 7 сестёр»). Сам Уилл Смит озвучит Джинни, который будет компьютерным персонажем.

Съёмки фильма начались в августе этого года после затянувшихся поисков актёров на главные роли.