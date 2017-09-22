«Лего Ниндзяго Фильм»: реклама игрушек и семейных ценностей

Сын суперзлодея Ллойд перевоплощается в героя-ниндзя и борется с отцом. Без костюма он презираемый всеми отпрыск четырёхрукого тирана Гармадона, а в образе — любимец публики. Правда, папа не в восторге от сына, даже когда тот не срывает его очередной план по захвату города Ниндзяго. Напротив, отношения между героями начинают развиваться только после того, как сын снимает маску и раскрывает карты.

The LEGO Ninjago Movie Жанр: комедийный мультфильм

Режиссёры: Чарли Бин, Пол Фишер, Боб Логан

Роли озвучивают: Дэйв Франко, Джастин Теру, Джеки Чан

Премьера в России: 21 сентября 2017 года

Возрастной рейтинг: 6+

ЛЕГО-игры были хороши, и фильмы старались от них не отставать. «Лего. Фильм» собрал вместе кучу классных героев из разных вселенных, вторую картину и вовсе посвятили Бэтмену. Для третьего «ЛЕГО Фильма» тоже выбрали перспективную тему — ниндзя.

Но если «Лего. Фильм» и «Лего Фильм: Бэтмен» работали во многом со взрослой аудиторией, то «Ниндзяго» заточен исключительно под детей. Сюжет, герои и дизайн создавались с прицелом на младших школьников. Для сопровождающих родителей припасли Джеки Чана, немного фансервиса из гонконгских боевиков да отсылки к популярным шоу детства вроде «Могучих рейнджеров». И не сказать, чтоб это радикально меняло дело: от скуки взрослых спасает разве что линия отношений отца и сына. Да и то только во второй половине фильма.

При просмотре не покидает ощущение, что ленту делали в первую очередь ради того, чтобы продать новые наборы игрушек: «Смотрите, у нас тут шесть крутых ниндзя-подростков, разъезжающих внутри ещё более крутых роботов! У каждого свой цвет, знак и способности! Только собрав их вместе, вы сможете одолеть пластикового злодея!». А чтобы родители не сердились, что им полтора часа за их же деньги рекламируют игрушки, фильм до отказа набили семейными ценностями. Лента пытается учить чему-то хорошему, и, даже, наверное, справляется — просто она даже в этом не оригинальна.

Дефицит крутых идей — главная проблема «Ниндзяго». Всё предсказуемо, заштампованно, лишено самоиронии. Ленте не хватает креативности и безбашенности, которыми запомнился «Лего. Фильм». Если на экране гигантские роботы — то обязательно похожие на Трансформеров. Если героям надо удрать — они на ходу соберут себе транспорт, отколупывая детали по дороге, как уже делали в двух прошлых фильмах. Если в кадре мелькает супероружие в виде лазерной указки, вы сразу можете догадаться, как именно оно работает.

Даже тема ниндзя остаётся нераскрытой: сложно делать крутые боевые сцены с участием малоподвижных ЛЕГО-человечков, проще посадить героев в огромных роботов и раздать суперсилы.

Иронично, что этому миру из ЛЕГО-кубиков отчаянно не хватает деталей. Мы понимаем, что любовь Гармадона к акулам — это намёк на клише из бондианы. Но странно, что фетиш никак не объясняется в фильме. Почему вместо внятной предыстории злодею позволяют лишь неубедительно объяснить (вернее, отшутиться), из-за чего он четырёхрукий? Что делали человечки в городе до того, как их попытались завоевать?

И если проработке двух главных героев внимание уделили, то другим персонажам повезло меньше. Коллеги Ллойда по ниндзя-цеху — безликая массовка. Запоминаешь их не по именам, а только по элементам, с которыми они взаимодействуют: огонь, вода, лёд, земля и молния. Даже мать Ллойда, хоть и играет важную роль в его отношениях с отцом, появляется редко и на события не влияет.

Зато фильм может похвастать неожиданным подтекстом: если отец не участвует в воспитании ребёнка, возможно, он суперзлодей. В паре сцен Гармадон напоминает собирательный образ пьющего отца, которому не хватает сил измениться и быть рядом с сыном. Просмотр «Ниндзяго» может стать поводом для разговора с ребёнком в неполной семье: фильм объясняет, почему люди порой не могут быть вместе, несмотря на детей и тёплые чувства друг к другу.

Стопроцентно детское кино, собранное из неплохих компонентов, но неказистое и лишённое WOW-эффекта. Видно, что создателей интересовало только выполнение пунктов бизнес-плана. Детям нравится, игрушки продаёт? Взрослых умаслили? На азиатский кинорынок ориентировано? Вот и замечательно! Однако любители «Лего. Фильма» скорее пройдут босиком по деталькам конструктора, чем второй раз сходят на «Ниндзяго».

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