Джон Фавро, режиссёр сериала по вселенной «Звёздных войн, раскрыл название своего проекта. Шоу получило заголовок «Мандалорец». Кроме этого, в своём инстаграме постановщик поделился синопсисом будущего сериала.

После историй о Джанго и Боба Фетте во вселенной «Звёздных войн» появится ещё один воин. Действие «Мандалорца» развернётся после падения Галактической Империи и до появления Первого Ордена. Мы посмотрим на тяжёлую судьбу одинокого стрелка в отдалённых уголках галактики за пределами Новой Республики.

Съёмки сериала уже началась. Ожидается, что в первом сезоне будет 10 эпизодов, а премьера состоится на стриминговом сервисе Disney. Дата пока неизвестна.

По слухам, на главную роль в проекте рассматривают Педро Паскаля («Игра престолов», «Kingsman: Золотое кольцо»).