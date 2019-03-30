На фестивале WonderCon издательство DC рассказало подробности о некоторых своих грядущих сериалах для стримингового сервиса DC Universe. Судя по всему, у поклонников комиксов будет очень насыщенный год.

Второй сезон «Титанов»

Шоу вернётся осенью этого года. Помимо героев из первого сезона —Дика Грейсона, Старфаер, Рейвен и Бестбоя — мы увидим ещё Коннера Кента/Супербоя (Джошуа Орпин), Слейда Уилсона/Дефстроука (Эсай Моралез), Джозефа Уилсона/Иерихона (Челла Мен) и Роуз Уилсон/Разрушительницу (Челси Чжан).

Читайте также «Титаны»: лучший сериал для фанатов DC Сериал от нового сервиса DC Universe не похож на смешные шоу от The CW. Это «правильное» мрачное DC, снятое именно для поклонников комиксов.

Мультсериал про Харли Квинн

Он также стартует осенью. Авторы обещали взрослый рейтинг R — они даже сравнивали свой проект с отменённым мультсериалом про Дэдпула от Fox. Сюжет развернётся вокруг Харли Квинн и её попыток удержать власть в преступном мире Готэма.

Всего выйдет 26 эпизодов. Озвучивает Харли Кейли Куоко, звезда «Теории Большого взрыва», она же выступает в качестве исполнительного продюсера.

Первый отрывок шоу показали на Comic Con в Нью-Йорке.

«Болотная тварь»

Сериал про одного из самых главных и жутких антигероев DC начнёт выходит 31 мая. Действие шоу развернётся вокруг Эбби Эркейн (Кристал Рид), которая изучает смертельный болотный вирус, распространившийся по Луизиане. Но в итоге она узнает, что болото хранит куда больше секретов, чем можно подумать.

Шоу продюсирует режиссёр «Аквамена» и мастер киноужасов Джеймс Ван. Главного героя-учёного Алека Холланда играет Энди Бин сыграет, а Дерек Мирс воплотит чудовищную форму персонажа.

«Старгёрл»

Подростковый супергеройский сериал по-прежнему не имеет точной даты выхода — ориентировочно выход намечен на август 2019 года. Шоу расскажет о школьной жизни и приключениях героини Кортни Уитмор (она же Старгёрл). Девушку играет актриса Брэк Бэссинджер.

DC показали первый промо-постер с героиней.

Сейчас на сервисе выходит «Роковой патруль» — супергеройский сериал про ещё одну команду «спасителей мира» со сверхспособностями, которые противостоят Господину Никто.

Ранее DC Universe поделилась примерным планом выхода всех сериалов до конца 2019 года — пока что компания придерживается графика. Вторая половина сезона Young Justice: Outsiders начнёт выходить 2 июля.