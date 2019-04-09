Студия Disney рассказала об ещё одном проекте, который она готовит для своего стримингового сервиса Disney+. Как пишет Deadline, в онлайн-кинотеатре появится мультсериал по вселенной «Корпорации монстров» под названием «Монстры на работе» (Monsters At Work).

Главным героем шоу станет молодой механик по имени Тайлор Таскмон (его озвучит Бен Фельдман), которой мечтает добиться успеха Салли и Майка Вазовски. Действие сериала развернётся через полгода после окончания оригинального мультфильма.

К озвучиванию вернутся актёры оригинального мультфильма. Кроме них, голоса новым персонажам также подарят Келли Мари Трэн (новая трилогия «Звёздных войн»), Генри Уинклер, Лукас Нефф, Аланна Убах («Тайна Коко»), Стивен Стэнтон (франшиза «Звёздные войны») и Аиша Тайлер («Мыслить как преступник»).

Релиз мультсериала запланирован на 2020 год.