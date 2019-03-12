Портал /Film сообщает, что студия Marvel разрабатывает ещё один проект для будущего стримингового сервиса Disney+. Это будет мультсериал по серии комиксов What If…? («Что если…?»). Сюжет построен на альтернативных историях — так создатели смогут рассказать, что случилось бы в киновселнной, если бы не произошли какие-то ключевые события.

В комиксах обыгрывалось много таких ходов. Один из выпусков, например, рассказывал о событиях, при которых Доктор Дум стал героем. Другой предлагал концепцию, по которой Карателем стал Питер Паркер.

По словам источников, продюсером мультсериала станет сам Кевин Файги. Кроме этого, студия также планирует привлечь к работе над шоу некоторых актёров из киновселенной.

Дата релиза пока неизвестна. Выпускать мультсериал будут на сервисе Disney+. Так же планируются релизы сериалов про Локи, Алую Ведьму и Вижена, Леди Сиф, Ракету и Грута, Зимнего солдата и Сокола и возможный проект о Гаморе и Небуле.