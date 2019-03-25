25 марта Apple провели презентацию, на которой наконец-то официально представили собственный онлайн-кинотеатр. Компания вступила в гонку стриминговых сервисов с Netflix и Amazon, и вот что она смогла предложить на старте.

Свой онлайн-кинотеатр

Apple TV+ — это часть приложения Apple TV, оно объединяет проекты подписочных сервисов вроде Amazon, шоу с кабельных каналов вроде HBO, Starz, Epix и Showtime, а также фильмы с iTunes. Netflix отказался предоставлять свои картины в библиотеку Apple TV+.

Одна из функций приложения — просмотр контента конкретных каналов и источников.

Онлайн-кинотеатр запустят осенью в более чем 100 странах. Apple TV будет поддерживать Smart-TV от LG, Samsung и даже телевизор от Amazon под названием fireTV.

Стриминговый сервис Apple TV+ представляли несколько деятелей индустрии, включая М. Найта Шьямалана, Джей Джей Абрамса, Рона Ховарда, Стивена Спилберга, Дженнифер Энистон и другие.

Работает по подписке, контент доступен онлайн и оффлайн. Стоимость пока не объявили.

Фантастика

Стивен Спилберг возрождает свой сериал-антологию «Удивительные истории», который выходил с 1985 по 1987 год. Шоу было посвящено различным фантастическим историям, в его создании участвовали разные именитые деятели индустрии, вроде Клинта Иствуда, Мартина Скорсезе и других. Первый возрождённый сезон для Apple TV+ будет объединён некой общей темой.

Джейсон Момоа запускает сериал See, которое расскажет о мире будущего, где ослепло всё человечество. Как отмечает актёр, шоу позволит испытать, что испытывают слепые.

Остальные проекты

Apple также заказали несколько других шоу и фильмов: