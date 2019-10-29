THR сообщает, что HBO отменил выход первого приквела «Игры престолов». Летом команда сериала сняла пилот по заказу канала, однако сейчас источники издания подтвердили, что релиз шоу не состоится. Причина этого пока неизвестна.

Приквел должен был рассказать о золотом веке величия и тёмных временах Вестероса и раскрыть несколько тайн — например, происхождение белых ходоков.

За сценарий сериала, который получил рабочее название «Кровавая луна», отвечала Джейн Голдман, работавшая над фильмами «Звёздная пыль», «Пипец», «Люди Икс: Первый класс», а также франшизой Kingsman. Она же выступала шоураннером проекта. Режиссёром была назначена С. Дж. Кларксон.

Главную роль в приквеле должна была сыграть Наоми Уоттс. Также в касте значились Наоми Аки, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Иванно Джеремайя, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Тоби Регбо и Джош Уайтхаус.