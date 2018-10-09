Режиссёр Ридли Скотт вернётся на ТВ с новым научно-фантастическим сериалом. Канал TNT заказал первый сезон шоу «Воспитанные волками», которое расскажет о двух андроидах, воспитывающих человеческих детей на некой планете, где земляне основали колонию.

Ридли Скотт не только поставит несколько эпизодов сериала, но и выступит его продюсером. Скотт отметил, что решающим фактором в принятии решения для него стал именно сюжет.

За сценарий отвечает Аарон Гузиковски («Пленницы»). Дата выхода сериала «Воспитанные волками» пока неизвестна.

Для Ридли Скотта это будет первая работа над телепроектом с 2013 года. Тогда он снял пилотный эпизод сериала «Ватикан», который так и не вышел в эфир.