HBO представил актёрский состав НФ-сериала Джосса Уидона The Nevers

Канал HBO представил актёрский состав одного из своих следующих проектов — научно-фантастического сериала от Джосса Уидона («Светлячок», «Мстители», «Лига справедливости») The Nevers. Издание Variety описывает шоу как эпическую драму о группе женщин викторианской эпохи, которые открывают в себе сверхъестественные способности, необходимые для того, чтобы изменить мир.
Оливия Уильямс («Шестое чувство», «По ту сторону», «Академия Рашмор»)
Джеймс Нортон («Доктор Кто», «Война и мир»)
Том Райли («Доктор Кто», «Демоны Да Винчи)
Энн Скелли («Викинги»)
Бен Чаплин («Тонкая красная линия», «Красота по-английский»)
Пип Торренс («Проповедник», «Тёмные времена»)
Закари Момо («Доктор Сон»)
Эми Мэнсон («Т2 Трейнспоттинг», «Однажды в сказке»)
Ник Фрост («Трилогия Корнетто»)
Рошелль Нил («Смерть в раю», «Папаши»)
Элинор Томлинсон («Алиса в Стране чудес», «Иллюзионист»)
Денис О’Хэр («Очень страшное кино», «Американская история ужасов»)
Ранее канал объявил, что к актёрскому составу присоединилась Лаура Доннелли («Мерлин», «Чужестранка»), которая сыграет Амалию Тру.
Пока что у сериала Уидона нет даты выхода — вероятно, шоу стоит ждать не раньше 2020 года.
Читайте также
Джосс Уидон, создатель «Светлячка» и «Мстителей»
Он любит сильных героинь, издевается над штампами, борется с политикой студий и шутит так, что его цитирует весь мир.
Комментарии (Правила дискуссии)