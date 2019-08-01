HBO представил актёрский состав НФ-сериала Джосса Уидона The Nevers

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Канал HBO представил актёрский состав одного из своих следующих проектов — научно-фантастического сериала от Джосса Уидона («Светлячок», «Мстители», «Лига справедливости») The Nevers. Издание Variety описывает шоу как эпическую драму о группе женщин викторианской эпохи, которые открывают в себе сверхъестественные способности, необходимые для того, чтобы изменить мир.

Оливия Уильямс («Шестое чувство», «По ту сторону», «Академия Рашмор»)

HBO представил актёрский состав НФ-сериала Джосса Уидона The Nevers 1

Джеймс Нортон («Доктор Кто», «Война и мир»)

HBO представил актёрский состав НФ-сериала Джосса Уидона The Nevers 2

Том Райли («Доктор Кто», «Демоны Да Винчи)

HBO представил актёрский состав НФ-сериала Джосса Уидона The Nevers 3

Энн Скелли («Викинги»)

HBO представил актёрский состав НФ-сериала Джосса Уидона The Nevers 4

Бен Чаплин («Тонкая красная линия», «Красота по-английский»)

HBO представил актёрский состав НФ-сериала Джосса Уидона The Nevers 5

Пип Торренс («Проповедник», «Тёмные времена»)

HBO представил актёрский состав НФ-сериала Джосса Уидона The Nevers 6

Закари Момо («Доктор Сон»)

HBO представил актёрский состав НФ-сериала Джосса Уидона The Nevers 7

Эми Мэнсон («Т2 Трейнспоттинг», «Однажды в сказке»)

HBO представил актёрский состав НФ-сериала Джосса Уидона The Nevers 8

Ник Фрост («Трилогия Корнетто»)

HBO представил актёрский состав НФ-сериала Джосса Уидона The Nevers 9

Рошелль Нил («Смерть в раю», «Папаши»)

HBO представил актёрский состав НФ-сериала Джосса Уидона The Nevers 10

Элинор Томлинсон («Алиса в Стране чудес», «Иллюзионист»)

HBO представил актёрский состав НФ-сериала Джосса Уидона The Nevers 11

Денис О’Хэр («Очень страшное кино», «Американская история ужасов»)

HBO представил актёрский состав НФ-сериала Джосса Уидона The Nevers 12

Ранее канал объявил, что к актёрскому составу присоединилась Лаура Доннелли («Мерлин», «Чужестранка»), которая сыграет Амалию Тру.

HBO представил актёрский состав НФ-сериала Джосса Уидона The Nevers 13

Пока что у сериала Уидона нет даты выхода — вероятно, шоу стоит ждать не раньше 2020 года.

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Он любит сильных героинь, издевается над штампами, борется с политикой студий и шутит так, что его цитирует весь мир.

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