HBO представил актёрский состав НФ-сериала Джосса Уидона The Nevers

Канал HBO представил актёрский состав одного из своих следующих проектов — научно-фантастического сериала от Джосса Уидона («Светлячок», «Мстители», «Лига справедливости») The Nevers. Издание Variety описывает шоу как эпическую драму о группе женщин викторианской эпохи, которые открывают в себе сверхъестественные способности, необходимые для того, чтобы изменить мир.

Оливия Уильямс («Шестое чувство», «По ту сторону», «Академия Рашмор»)

Джеймс Нортон («Доктор Кто», «Война и мир»)

Том Райли («Доктор Кто», «Демоны Да Винчи)

Энн Скелли («Викинги»)

Бен Чаплин («Тонкая красная линия», «Красота по-английский»)

Пип Торренс («Проповедник», «Тёмные времена»)

Закари Момо («Доктор Сон»)

Эми Мэнсон («Т2 Трейнспоттинг», «Однажды в сказке»)

Ник Фрост («Трилогия Корнетто»)

Рошелль Нил («Смерть в раю», «Папаши»)

Элинор Томлинсон («Алиса в Стране чудес», «Иллюзионист»)

Денис О’Хэр («Очень страшное кино», «Американская история ужасов»)

Ранее канал объявил, что к актёрскому составу присоединилась Лаура Доннелли («Мерлин», «Чужестранка»), которая сыграет Амалию Тру.

Пока что у сериала Уидона нет даты выхода — вероятно, шоу стоит ждать не раньше 2020 года.