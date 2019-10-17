Дебютный тизер сериала «Чужак» по роману Стивена Кинга от HBO

HBO поделился первым тизером сериала «Чужак» — адаптации одноименного романа Стивена Кинга.

Сюжет книги рассказывает о тренере бейсбольной команды Терри Мейтленде, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве одиннадцатилетнего мальчика. Преподаватель английского, муж и отец двух дочерей — неужели он был способен на такое? К тому же у Терри есть неопровержимое алиби: на момент совершения преступления он был в другом городе.

Главную роль играет Бен Мендельсон. Режиссёром первых двух эпизодов выступает Джейсон Бейтман («Озарк»), который также сыграет самого Терри Мейтленда.

Премьера первого сезона запланирована на 12 января 2020 года.