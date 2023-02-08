Летом выйдет новый анимационный фильм по Resident Evil

Capcom анонсировала новый анимационный фильм по Resident Evil с подзаголовком «Остров смерти» (или Death Island в оригинале).

В центре сюжета будут Леон Кеннеди, участвующий в спасательной операции, и Крис Редфилд, изучающий вспышку вируса в Сан-Франциско. А основным местом событий станет тюрьма Алькатрас.

Режиссером выступает Эйитиро Хасуми («Обитель зла: Бесконечная тьма»), а сценарий написал Макото Фуками («Психопаспорт»).

Премьера состоится летом 2023 года.