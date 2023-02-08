Летом выйдет новый анимационный фильм по Resident Evil

Capcom анонсировала новый анимационный фильм по Resident Evil с подзаголовком «Остров смерти» (или Death Island в оригинале).
В центре сюжета будут Леон Кеннеди, участвующий в спасательной операции, и Крис Редфилд, изучающий вспышку вируса в Сан-Франциско. А основным местом событий станет тюрьма Алькатрас.
Режиссером выступает Эйитиро Хасуми («Обитель зла: Бесконечная тьма»), а сценарий написал Макото Фуками («Психопаспорт»).
Премьера состоится летом 2023 года.
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