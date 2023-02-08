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    Новости

    Летом выйдет новый анимационный фильм по Resident Evil

    8 февраля 2023
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    08.02.2023
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    Летом выйдет новый анимационный фильм по Resident Evil

    Capcom анонсировала новый анимационный фильм по Resident Evil с подзаголовком «Остров смерти» (или Death Island в оригинале).

    В центре сюжета будут Леон Кеннеди, участвующий в спасательной операции, и Крис Редфилд, изучающий вспышку вируса в Сан-Франциско. А основным местом событий станет тюрьма Алькатрас.

    Режиссером выступает Эйитиро Хасуми («Обитель зла: Бесконечная тьма»), а сценарий написал Макото Фуками («Психопаспорт»).

    Премьера состоится летом 2023 года.

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