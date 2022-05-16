«Атаке клонов» — 20 лет! Как «Звёздные войны» создавались в дикой спешке

16 мая исполняется 20 лет с выхода «Атаки клонов» — второго эпизода «Звёздных войн». Фильм оставил противоречивые впечатления из-за своей натянутой и неправдоподобной романтической линии, зато сцены последнего получаса до сих пор смотрятся как одна из самых зрелищных битв в кинофантастике. В этой статье мы расскажем, как Джордж Лукас ломал голову над сюжетом фильма, как отсутствие сценария сказывалось на работе всех остальных департаментов и как Хейден Кристенсен получил роль Энакина Скайуокера в отчаянной конкуренции с четырьмя сотнями актёров.

Большое приключение Джа-Джа

Подготовка к съёмкам «Скрытой угрозы» заняла три с половиной года. Что касается второго эпизода, то здесь у Lucasfilm сложилось куда более плотное расписание — съёмки должны были начаться в мае 2000-го, ровно через год после выхода первого приквела. Летом 1999 года продюсер трилогии Рик Маккаллум заверял всех, что Джордж уже вовсю работает над сюжетом и к осени сценарий будет готов. Однако наступил сентябрь, а Лукас ещё даже не садился за компьютер. Летом он взял перерыв от работы и увёз семью на отдых, а когда отпуск закончился, столкнулся с маленькой проблемой.

Изначально Лукас хотел писать сценарии ко всем трём приквелам скопом ещё в середине 1990-х, но затем отказался от этой идеи, сосредоточившись на «Скрытой угрозе». Первый эпизод привлекал Джорджа новизной — в его основу легла совершенно новая история, придуманная специально для фильма. Третий эпизод, напротив, почти целиком состоял из задумок, родившихся ещё в 1970-е годы. А вот над связующим звеном Лукас думал меньше всего, видимо, полагая, что когда придёт время, то история сложится сама. Однако время пришло, и он понял, что слабо представляет, чего вообще хочет от фильма.

Лукас знал, что именно должно произойти — мать Энакина умирает, между Энакином и Падме разгорается роман, начинается Война клонов — но не понимал, как именно связать эти разрозненные события между собой. Так что второй эпизод долгое время обходился без названия, а первый черновик и вовсе получил заголовок «Большое приключение Джа-Джа».

Любовная история в стиле нуар

В сентябре 1999 года Джордж всё-таки сел за сценарий. Ключевым элементом сюжета всегда был роман Энакина и Падме — говоря о втором эпизоде в интервью, Лукас даже называл будущий фильм мелодрамой или любовной историей. В самых ранних наработках свадьба героев должна была состояться ещё в середине фильма, но затем Джордж решил, что отношения героев должны развиваться не так быстро.

Ещё одним основополагающим кирпичиком сюжета была Война клонов. Лукас впервые упомянул её ещё в «Новой надежде» и собирался вернуться к этой теме в следующем фильме. В ранних черновиках «Империи» говорилось, что клоны (позднее их заменили имперские ударные войска) вторглись в Республику откуда-то из-за пределов известной части галактики — в той же версии сценария планета клонов оказалась родиной Лэндо Калриссиана. Вернувшись к этой теме 20 с лишним лет спустя, Джордж полностью пересмотрел задумку. Война превратилась во внутренние разборки Республики, а клоны стали союзниками джедаев.

Работая над трилогией приквелов, Лукас использовал идеи, родившиеся во время мозговых штурмов с автором первого сценария «Империи» Ли Брэкетт. Особенно это касалось описаний планет — планету-город и пасторальный мир Джордж показал ещё в «Скрытой угрозе», а для «Атаки клонов» он позаимствовал идеи водной планеты и серого, скалистого и безжизненного мира — последний стал прообразом Джеонозиса.

Продумав основной конфликт, Лукас решил стилизовать второй эпизод под бульварную фантастику и фильмы категории Б 1930–1940-х. Это прослеживается везде, начиная с ретро-дизайна кораблей и спидеров, продолжая обилием клиффхэнгеров и заканчивая старомодной, нарочито лиричной любовной линией с пафосными диалогами в духе фильмов 1930-х.

Черпая вдохновение в нуар-стилистике, Джордж понял, что повествованию не хватает ещё одной важной детали — детективного сюжета. Арка Оби-Вана призвана восполнить этот недостаток — герой весь фильм что-то расследует, ищет и в итоге находит.

Во втором эпизоде Лукас принялся постепенно увязывать две трилогии между собой. Повествование возвращается на Татуин, в сюжете появляются Оуэн Ларс и его пока ещё девушка Беру, а также юный Боба Фетт. Причём поначалу Джордж явно рассчитывал задействовать Бобу и в третьем эпизоде, но позднее отказался от этих планов, и сюжетная линия юного охотника за головами получила развитие только в мультсериале «Войны клонов».

Позднее всего, уже на стадии препродакшена, появился граф Дуку. Изначально Лукас хотел сделать главным соперником героев очередного брутального воина в духе Дарта Мола. Художники настаивали на эскизе ситхской ведьмы, не использованном в первом эпизоде, — позднее этот образ ляжет в основу персонажа Асажж Вентресс. Однако в последний момент Лукас решил объединить образы очередного ученика Сидиуса и лидера сепаратистов, добавив тем самым жирный намёк на то, что вся война была частью плана повелителя ситхов по захвату власти в галактике.

Позднее Лукас вспоминал, что написал 14 или 15 версий сценария. Но первый рабочий черновик был готов только 13 марта 2000 года — за два месяца до начала съёмок.

Никто, кроме Лукаса

Во время работы над оригинальной трилогией Лукас частенько обращался за помощью. Ему давали советы самые талантливые режиссёры и сценаристы его времени: Стивен Спилберг, Фрэнсис Форд Коппола, Джон Милиус, Мартин Скорсезе, Уиллард Хайк, Глория Кац, ну и, разумеется, жена самого Лукаса — Марша. Но с каждым новым фильмом он всё больше укреплялся в мысли, что его видение остаётся единственно верным, а все, кто считает иначе, или ошибаются, или пытаются ему помешать.

Ещё приступая к созданию трилогии приквелов, Лукас говорил, что сам снимет только первый эпизод, а второй и третий отдаст на откуп другим режиссёрам — в прессе фигурировало имя Спилберга. Однако втянувшись в работу, Джордж счёл, что любой другой человек только испортит его видение.

Стремление всё делать самому во время работы над «Атакой клонов» вышло Лукасу боком. Не имея возможности делегировать другим хотя бы часть задач, он был вынужден одновременно писать сценарий, контролировать работу художников, следить за подбором актёров, поиском локаций и строительством декораций. Разумеется, он ничего не успевал и тормозил весь процесс.

В апреле 2000 года Лукас наконец-то признал, что не вывозит, и нанял себе помощника для доработки сценария. Джонатан Хейлс уже сотрудничал с Лукасом во время работы над «Хрониками молодого Индианы Джонса» и понимал, чего от него хотят, но никаких существенных изменений внести не мог. В Сиднее уже заканчивалась постройка декораций, были утверждены бюджет и график съёмок. Скорее всего, вклад Хейлса ограничился полировкой диалогов — самого слабого места в сценариях Лукаса.

Хейлс провёл с Лукасом два дня и отправился в Лондон переписывать сценарий, а Лукас улетел прямиком в Сидней, на съёмочную площадку. Когда Хейлс прислал первый вариант, ему позвонил Джордж и со свойственной ему прямотой заявил: «Кое-что из этого великолепно, кое-что не столь великолепно. Мы будем говорить о том, что не столь великолепно».

Работа над сценарием велась почти до последнего момента. Финальный вариант появился на съёмочной площадке всего за три дня до начала съёмок.

Строим небоскрёб без фундамента

Отсутствие сценария тормозило работу и ставило все отделы в прямую зависимость от Джорджа Лукаса.

Даг Чанг и его команда художников разрабатывали дизайны кораблей, локаций и планет на основе лишь описаний и рассказов Лукаса, причём Джордж умудрялся черпать идеи и вдохновение из уже готовых иллюстраций. Несколько раз в неделю он заявлялся в офисы дизайнеров, чтобы или одобрить, или отклонить предложенные ему концепты. С собой он носил два штампика со словами «OK» и «грандиозно» (fabuloso).

Успех концепт-арта оценивался по количеству штампов «OK». Один означал, что потребуются существенные переделки, два — что нужна небольшая доработка, три — что арт будет использован именно в таком виде. Знаком величайшего признания был штамп «грандиозно» — за 18 месяцев работы такой оценки удостоились всего 4 иллюстрации.

Тем временем в Сиднее художник-постановщик Гэвин Боке и его команда сооружали для второго эпизода 70 полных или частичных декораций — это было больше, чем требовалось для съёмок «Скрытой угрозы». «Джордж всегда говорил, что второй эпизод будет камернее первого, — жаловался Боке, — разумеется, это оказалось не так».

Возведение декораций началось с отставанием от графика и велось стахановскими темпами. Чтобы наверстать упущенное, рабочие были вынуждены трудиться без выходных по 14 часов в день.

Больше всех страдал Рик Маккаллум: «Мы словно пытаемся построить небоскрёб, не заложив сперва фундамент, — сетовал он. — Вы вообще представляете, каково это — рассчитывать производственный бюджет, не имея на руках сценария?»

В поисках избранного

Директор по кастингу Робин Герлэнд приступила к работе в ноябре 1999 года. Большинство актёров, в том числе Юэн Макгрегор, Натали Портман, Иен Макдермид, подписали контракты сразу на три фильма, но Герлэнд предстояло найти того, кто воплотит ключевую для всей трилогии фигуру — взрослого Энакина Скайуокера. В «Скрытой угрозе» с этой ролью блестяще справился юный Джейк Ллойд, но во втором эпизоде повествование делало скачок в десять лет, и актёр просто не успевал повзрослеть так быстро.

В прессе на роль Энакина сватали Леонардо Ди Каприо и Пола Уокера, но оба предположения оказались далеки от реальности. Герлэнд получила порядка 1500 заявок, просмотрела почти 400 видеопроб и составила список из 30 кандидатов, который отправила на рассмотрение Лукасу и Маккаллуму. Лукас сократил список до трёх финалистов, которых пригласили на финальное испытание — экранный тест в паре с Натали Портман.

В итоге всего за пару месяцев до начала съёмок роль Энакина получил малоизвестный канадский актёр Хейден Кристенсен. Герлэнд потом рассказывала, что Кристенсен произвёл на неё впечатление с самого первого прослушивания и всё время оставался её фаворитом. «Я сразу его выделила, — признавалась она, — это был один из сильнейших актёров, что я встречала за долгое время».

Одним Энакином новички вселенной не ограничивались. Роль графа Дуку, лидера сепаратистов и нового ученика Дарта Сидиуса, предложили легендарному британскому актёру Кристоферу Ли. Джимми Смитс, известный по сериалам «Закон Лос-Анджелеса» и «Полиция Нью-Йорка», получил роль сенатора Бейла Органы — будущего приёмного отца принцессы Леи.

На многие эпизодические роли взяли австралийских актёров. Герлэнд летала на прослушивания в Сидней и Перт и даже посетила Сиднейский кинофестиваль. Именно в Австралии и соседней Новой Зеландии она нашла Джоэла Эдгертона (молодой Оуэн Ларс), Бонни Писс (молодая Беру Уайтсан), Темуэру Моррисона (Джанго Фетт) и Дэниэла Логана (молодой Боба Фетт).

В цифровое будущее

Съёмки всех предыдущих «Звёздных войн» проходили в Англии, но производство «Атаки клонов» Лукас решил перенести в Австралию, в павильоны недавно открытой студии Fox в Сиднее. Джордж арендовал студию сразу на длительный срок — чтобы не разбирать декорации. Это позволяло, если будет необходимо, вернуться в павильон и доснять недостающие кадры или сцены.

Лукас решил снимать фильм на цифровую камеру высокого разрешения, разработанную Sony и Panavision специально под его запросы. В цифровых камерах не нужно было менять катушки с плёнкой (плёночные камеры после этого приходилось заново настраивать и фокусировать), и Лукас успевал за день отснять больше сцен. Кроме того, цифровой формат позволял отсматривать снятые кадры в тот же день, поэтому черновым монтажом режиссёр занимался прямо на съёмочной площадке.

Перфекционисту Лукасу нравилось, что цифровая плёнка позволяет выстраивать каждый кадр фильма в точном соответствии с его видением. Вдобавок мастерам по компьютерным спецэффектам не приходилось перегонять кадр из аналога в цифру для того, чтобы вставить в него очередной спецэффект, а это сказывалось на качестве картинки. Джордж вообще подумывал полностью отказаться от декораций и снимать на фоне синего экрана, но от этой затеи его удалось отговорить.

Студийные будни

Съёмки второго эпизода начались в Сиднее 26 июня 2000 года. Лукас был жутко доволен возможностями цифровых камер, а вот актёров необходимость сниматься на фоне синего экрана смущала, дезориентировала или даже откровенно бесила. Как ни странно, лучше всех к нововведениям приспособился Кристофер Ли. Видимо, на съёмках многочисленных дешёвых ужастиков студии «Хаммер» он повидал и не такое.

Второй проблемой был сценарий. Актёры получили его непосредственно перед съёмками и были вынуждены разучивать сцены на ходу. Даже после полировки Хейлса многие диалоги оставляли желать лучшего. Кристенсен жаловался, что после первого прочтения не мог понять, как именно он должен подавать свои реплики.

Настроение всем поднял Энтони Дэниелс, впервые с 1983 года переодевшийся в костюм C-3PO. Когда золотистый дроид засеменил по площадке, члены съёмочной группы оторвались от дел и принялись аплодировать. Дэниелс подошёл к Лукасу, протянул руку и произнёс: «Здравствуйте, я — C-3PO, а вас как зовут?» «Я в шоке, — искренне признался в ответ Лукас, — в шоке, что ты всё ещё влезаешь в этот костюм».

Лукас вообще потеплел к своим актёрам и теперь не ограничивался фразами «быстрее» и «интенсивнее», которые на съёмках «Новой надежды» не нравились Хэмиллу, Форду и Фишер. Теперь он долго беседовал с исполнителями главных ролей, давал подробные советы и многословные инструкции. Особенно Джордж привязался к Натали Портман, вернувшейся к роли теперь уже сенатора Амидалы.

Вокруг света с Джорджем Лукасом

После двух месяцев в студии съёмочная группа отправилась на натурные съёмки — сначала в Испанию и Италию, где происходила работа над сценами в Тиде и Озёрном краю, а затем в Тунис, где ещё сохранились декорации со времён не только «Скрытой угрозы», но и «Новой надежды». Для Лукаса возвращение на ферму Ларсов стало ностальгическим путешествием во времена его молодости, поводом вспомнить момент зарождения его бизнес-империи.

Под самый конец «Звёздные войны» вернулись на студию «Элстри» в Лондоне. Времена её расцвета, пришедшиеся как раз на конец 1970-х, остались далеко позади. Из девяти павильонов уцелели три самых маленьких, а на месте остальных выстроили очередной сетевой гипермаркет. Именно там 20 сентября и закончились съёмки второго эпизода. Джордж Лукас уложился в 60 дней и закончил на полтора дня раньше графика.

Любимый момент в работе

Затем настал любимый момент Лукаса во всем рабочем процессе — он не раз заявлял, что его фильмы по-настоящему рождаются именно в монтажной. Сводя картинку, он сразу подмечал, где проседает темп, где в повествовании появляется сюжетная дыра, какую сцену требуется доработать, а какую можно спокойно вырезать. Несколько раз Лукас приглашал актёров для досъёмок недостающего материала. Как раз для этой цели в Сиднее ещё оставались неразобранными декорации, но Джордж предпочёл снимать все сцены в павильоне прямо в США — на фоне синего экрана.

Подготовка к съёмкам второго эпизода протекала в дикой спешке, поэтому именно теперь Лукас получал возможность наверстать упущенное и закрыть оставшиеся белые пятна. Райан Чёрч, один из авторов концепт-артов, вспоминает, что на этапе постпродакшена Лукас порой занимался вопросами, которые обычно решаются ещё во время препродакшена. Он мог заказывать новые концепт-арты, переделывать модели и даже с нуля переписывать целые сцены. Именно на этапе постпродакшена родилась сцена погони на фабрике дроидов — Лукас решил, что в этом акте не хватает экшена.

Тогда же он изменил личность заказчика армии клонов. В изначальной версии сценария джедаи так и не узнали, кто же прилетал на Камино, и могли только строить предположения о мотивах заказчика. Теперь же им прямо сообщили, что армию построили по заказу джедая, который с тех пор уже умер. По идее, после такого откровения вычислить настоящего виновника было несложно — Джанго Фетт прямым текстом говорит, что его нанял некто Тиранус на лунах Богдана, после чего приводит Оби-Вана прямиком в логово сепаратистов. Но у джедаев так и не получается понять, как связан лидер сепаратистов с появлением армии клонов, за что впоследствии приходится жестоко поплатиться.

18 месяцев ада

Тем временем специалисты ILM не покладая рук трудились над спецэффектами к фильму. Работа над «Скрытой угрозой» оказалась для всех очень изнурительной, но, приступая созданию второго фильма трилогии, Лукас просто убил подчинённых фразой о том, что в прошлый раз сдерживался, не зная, справится ли его команда с поставленной задачей, а в этот раз всех ждёт нечто более зрелищное и масштабное. Для первого эпизода потребовалось чуть более 2000 кадров со спецэффектами, во втором фильме их количество увеличилось почти до 3000 — треть из них так и не попала в финальную версию картины.

Сложнее всего давались сцены с компьютерным Йодой. Во всех предыдущих фильмах миниатюрного джедая играла кукла, теперь же мудрый наставник был полностью нарисованным на компьютере. Лукас хотел, чтобы Йода поучаствовал в зрелищной дуэли на световых мечах (такие планы у него были ещё с пятого эпизода), но не желал, чтобы мастер выглядел глупо.

Работа над спецэффектами велась почти полтора года, и всё же в ILM едва успели к оговорённому сроку. Финальные кадры были одобрены 8 апреля — всего за месяц до премьеры.

Тем временем Лукас столкнулся с другой проблемой. «Атака клонов» была целиком снята на цифру, но тогда только 30 кинотеатров во всем мире могли показывать фильмы в таком формате! Для остальных картинку приходилось переносить на плёнку, что негативно сказывалось на качестве. Джордж принялся поощрять и спонсировать переход американских кинотеатров на новое оборудование, и к 2014 году 92 % из них уже были готовы показывать фильмы в цифре.

Клоны, в атаку!

Всё время съёмок второй эпизод так и оставался безымянным. Название фильма объявили только в августе 2001 года. В опубликованном на starwars.com анонсе утверждалось: «“Атака клонов” возвращает нас в эпоху захватывающих развлечений и безудержной фантазии — к духу классических киносериалов и космоопер, из которых и родилась сага о “Звёздных войнах”». Для актёров название стало сюрпризом — когда Юэна Макгрегора на одной из пресс-конференций спросили об «Атаке клонов», он подумал, будто речь идёт о каком-то новом фильме и честно ответил, что даже не слышал о нём.

Лукас не забыл об ошибках рекламной кампании первого эпизода: тогда прилавки магазинов завалили сопутствующими товарами, которые так и остались нераспроданными. На сей раз Джордж уменьшил количество мерчендайза и сократил число лицензионных сделок на 60 %. Наверное, такому решению больше всего порадовались в Pepsi — спустя три года у компании в обороте всё ещё оставалось 8 миллиардов банок с символикой первого эпизода.

Хотя многие фанаты оригинальной трилогии приняли «Скрытую угрозу» в штыки, Лукас пытался найти с поклонниками Саги общий язык. Он руководил рекламной кампанией, придумывал, где спрятать пасхалки, приглашал на Ранчо Скайуокера администраторов фанатских сайтов. От критики это его не спасло — однако её было значительно меньше, чем в прошлый раз.

Как ни странно, меньше оказались и кассовые сборы. «Атака клонов» дебютировала 16 мая 2002 года и собрала в прокате 650 миллионов долларов против миллиарда у первого эпизода.

Лукас отправился в очередной отпуск. Впереди у него была работа над финалом всей Саги — фильмом, который уже больше 25 лет ждали все без исключения фанаты, да и сам Джордж. «В третьем акте всё наконец-то сойдётся, — обещал он, — работать над ним будет интереснее всего!»