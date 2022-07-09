Продолжаем ждать: Джордж Мартин поделился обновлённой информацией о «Ветрах зимы»

Писатель Джордж Мартин рассказал о процессе работы над «Ветрами зимы» — сейчас она продолжается довольно активно, автор «пишет, переписывает, меняет структуру, рвёт страницы и переписывает заново». Это его привычная рабочая рутина.
На своем сайте писатель подтвердил, что предстоящая книга действительно будет во многом отличаться от сериала HBO, основанного на его «Песни льда и пламени». Он считает, что это было неизбежно, поскольку книги намного масштабнее сериала и включают больше второстепенных и основных персонажей. Писатель поделился, что отдельные главы будут рассказывать о героях, которых в «Игре престолов» не было — например, Виктарионе Грейджой и Арианне Мартелл.
Мартин также раскрыл, что появятся новые герои, и предупредил читателей, что не все выжившие в «Игре престолов» персонажи останутся в живых и в книге. Что-то из того, что мы видели в сериале, однозначно будет и в «Ветрах зимы», но большая часть истории окажется иной, включая концовку.
Джордж Мартин не уточнил, когда собирается выпустить «Ветра зимы». Изначально писатель обещал закончить роман к 2016 году.
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