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    Новости

    Продолжаем ждать: Джордж Мартин поделился обновлённой информацией о «Ветрах зимы»

    9 июля 2022
    09.07.2022
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    2 минуты на чтение
    Продолжаем ждать: Джордж Мартин поделился обновленной информацией о «Ветрах зимы»

    Писатель Джордж Мартин рассказал о процессе работы над «Ветрами зимы» — сейчас она продолжается довольно активно, автор «пишет, переписывает, меняет структуру, рвёт страницы и переписывает заново». Это его привычная рабочая рутина.

    На своем сайте писатель подтвердил, что предстоящая книга действительно будет во многом отличаться от сериала HBO, основанного на его «Песни льда и пламени». Он считает, что это было неизбежно, поскольку книги намного масштабнее сериала и включают больше второстепенных и основных персонажей. Писатель поделился, что отдельные главы будут рассказывать о героях, которых в «Игре престолов» не было — например, Виктарионе Грейджой и Арианне Мартелл.

    Некоторые персонажи, которых вы видели в сериале, получились совсем другими, чем были в книгах. Яра Грейджой — это не Аша Грейджой, а Эурон Грейджой в сериале очень, очень сильно отличается от того, какой он в книгах. Куэйте ещё предстоит сыграть свою роль. Как и Рикон Старк. И бедняжка Джейни Пуль. И ещё многие, список длинный. (И в том числе из-за этого на «Ветра» уходит столько времени. Это сложно, ребята.)

    Мартин также раскрыл, что появятся новые герои, и предупредил читателей, что не все выжившие в «Игре престолов» персонажи останутся в живых и в книге. Что-то из того, что мы видели в сериале, однозначно будет и в «Ветрах зимы», но большая часть истории окажется иной, включая концовку.

    Одно могу сказать в достаточно общих чертах, чтобы ничего не спойлерить: не все персонажи, дожившие до конца «Игры престолов», останутся в живых и до конца «Песни льда и пламени», и не все герои, которые погибли в «Игре престолов», умрут в «Песне льда и пламени».

    (Кое-кто, конечно, умрёт. Возможно, большинство. Но точно не все). (Конечно, на следующей неделе я могу передумать, когда займусь новой главой). Это садоводство!

    А концовка? Вам придется подождать, пока я до неё не доберусь. Что-то будет таким же, а что-то — нет.

    Джордж Мартин не уточнил, когда собирается выпустить «Ветра зимы». Изначально писатель обещал закончить роман к 2016 году.

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