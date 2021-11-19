Так плохо, что даже хорошо: вышел трейлер комедии «Снегурочка против всех»

Кинокомпания «Каропрокат» опубликовала трейлер российской новогодней (и вполне себе фантастической!) комедии «Снегурочка против всех».

По сюжету бизнесмен Евгений Васин случайно сбивает в новогоднюю ночь Деда Мороза, после чего крадет елку и уезжает прочь вместо того, чтобы помочь. В ответ Дед Мороз наказывает его, переселив душу героя в тело Снегурочки. Так что теперь ему придется развозить подарки.

Главные роли исполнили Павел Воля и Надежда Сысоева («Дракулов»). За постановку отвечает Полина Ануфриева («Милиционер с рублевки»).

Премьера состоится 30 декабря.