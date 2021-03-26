«Властелин колец» получит издание с 30 иллюстрациями Джона Р. Р. Толкина

Компания HarperCollins выпустит новое издание «Властелина колец», в которое войдут 30 иллюстраций, набросков и карт за авторством самого Джона Р. Р. Толкина.
Для сравнения, прежде в книгах встречались максимум два его рисунка — врата Дурина и надписи на гробнице Балина.
Толкин всегда скромно оценивал свои художественные способности. А представленные в «Хоббите» иллюстрации некоторым не понравились — и он был полностью согласен с критикой.
Однако писатель все равно продолжал рисовать по ходу работы над «Властелином колец» — отчасти для наглядности, а отчасти для собственного удовольствия.
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