«Властелин колец» получит издание с 30 иллюстрациями Джона Р. Р. Толкина

Компания HarperCollins выпустит новое издание «Властелина колец», в которое войдут 30 иллюстраций, набросков и карт за авторством самого Джона Р. Р. Толкина.

Для сравнения, прежде в книгах встречались максимум два его рисунка — врата Дурина и надписи на гробнице Балина.

Толкин всегда скромно оценивал свои художественные способности. А представленные в «Хоббите» иллюстрации некоторым не понравились — и он был полностью согласен с критикой.

Однако писатель все равно продолжал рисовать по ходу работы над «Властелином колец» — отчасти для наглядности, а отчасти для собственного удовольствия.