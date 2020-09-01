    Фантастические рассказы
    #утренний рассказ

    Алекс Передерий «Бургеры»

    1 сентября 2020
    Кот-император
    01.09.2020
    28679
    4 минуты на чтение
    #утренний рассказ
    Алекс Передерий «Бургеры»

    Чем может быть недоволен посетитель маленького дайнера на Марсе? Недостаточно быстрым обслуживанием? Марсианским тараканом в тарелке? Грязной посудой? Нет, нет и ещё раз нет! Как скоро выяснит детектив Майер Октаво, всё гораздо скучнее…

    Майер Октаво примчался на вызов Шейлы, как только смог. У небольшой бургерной с яркой жёлтой вывеской собралась целая толпа. С правой стороны длинная очередь змейкой выстроилась к кассе, где роботы старательно стряпали заказы. С левой стороны стояли активисты. Они выкрикивали лозунги и разворачивали над головами виртуальные плакаты.

    Контекстная реклама наперебой вещала о правильном питании, рецептах вкусной белковой пищи и магазинах натуральных продуктов.

    В центре скандала стояла старший детектив Шейла, из последних сил сдерживая двух колонистов, орущих друг на друга. Один из них, пухлый, с кибернетической ногой, был одет в фирменный фартук и колпак. Его лицо налилось кровью так, что он стал красным, как органический помидор. Второй, вернее, вторая — стройная девушка в облегающем костюме, наоборот, была бледна, но скорее от холодной ярости.

    — Вы накормили меня натуральным мясом против воли! — рычала она. — Показатели моего биометра не обманешь!

    — Дура набитая! Радоваться надо — где ты найдешь органический белок за трояк?!

    Майер тихо простонал: «Боже, как это будет скучно!»

    — Я платила за обычный бургер! — продолжала кричать потерпевшая.

    — За бургер со вкусом «натурального мяса», овца! Натурального мяса! Устроили тут цирк, полицию, активистов!

    Девчушка в фартуке подбежала к мужчине, вцепилась в него блестящими кибернетическими руками и всхлипнула:

    — Папа, не надо так.

    Мужчина выдохнул и попытался успокоиться, но «потерпевшая» снова подлила масла в огонь:

    — Вы травите меня органикой!

    Майер посмотрел на нее, на хозяина бургерной, а затем взглянул на Шейлу. Она одними губами прошептала: «Помоги мне».

    Октаво набрал в лёгкие воздуха и что было силы рявкнул:

    — Именем марсианской полиции провинции Фарсида, вы оба арестованы за нарушение порядка!

    — Что?! — хором воскликнули все, включая Шейлу.

    — Пробка к лифтам в час пик, — спокойно и по-деловому перечислял Октаво, — перегрузка систем кондиционирования, отвлечение двух сотрудников полиции, сбор несанкционированного митинга, — тут Майер сделал многозначительную паузу.

    — Точно, — сказала Шейла, принимая роль плохого полицейского, и строго скомандовала: — Детектив Октаво, приступайте к аресту.

     «Это произвол!», «Так же нельзя», «За что же вы так?» — послышалось из толпы.

    Майер сделал вид, что внял возгласам, смягчился и с видом самого доброго полицейского на Марсе сказал:

    — Старший детектив, прошу вас дать сторонам пять минут на урегулирование конфликта.

    Шейла кивнула и отступила на шаг.

    — Только пять минут. Потом закрываю заведение на проверку, а вас двоих на дознание.

    Тут уже покрасневший хозяин бургерной ойкнул, снял с головы колпак и начал обливаться потом. Его взгляд рассеянно блуждал по толпе в поисках поддержки, но никто так и не встал на его защиту. Сдавшись, он вздохнул и залепетал уже совсем иным тоном:

    — Я, это, приношу свои извинения госпоже за, это, ну, мясо в котлете. Я хотел как лучше, правда.

    Потерпевшая гордо выпрямилась и фыркнула, нарочито морща нос. Она всем своим видом показывала, что простых извинений ей недостаточно.

    — Также я дарю вам, этот, абонемент на двадцать бесплатных ужинов и, эту, пожизненную скидку в десять процентов, — с этими словами хозяин дал знак дочери, и девочка, прихрамывая, убежала в бургерную за карточками.

    — Хорошо, я принимаю извинения, — произнесла потерпевшая, но из толпы послышались разочарованные возгласы, и тогда девушка продолжила: — Абонемент я передам волонтёрам организации «Искусственное питание для всех».

    Под аплодисменты зевак подоспела девочка с карточкой. Она трясущейся механической рукой подала её потерпевшей, послышались жиденькие аплодисменты, и все начали расходиться. Только очередь осталась стоять. Длинная змейка желающих получить бургер с натуральным мясом всего за два девяносто девять.

    Октаво усмехнулся, достал планшет и пошёл обратно в сторону участка. На полпути его догнала Шейла и хлопнула по плечу.

    — Круто разрулил, спасибо.

    Майер хмыкнул, продолжая листать информацию по бургерной.

    — Уже год на Марсе, а я все никак не привыкну к вашей извращённой логике, — продолжала Шейла. — Бургер с натуральным мясом на Марсе — это же шикарно. На Земле бы спасибо сказали, а тут шум и ругань.

    — Мы отвыкли от органики. Она стоит очень дорого, и неудивительно, что эта история хайпанула. Какая очередь, с ума сойти!

    — Кстати, о ценах на еду. Нам с тобой тоже перепало. — Шейла помахала перед носом Октаво серебряной карточкой. — Подарочек от хозяина бургерной.

    Майер посмотрел на Шейлу и вздохнул:

    — Я бы не стал рисковать. Глянул историю и обнаружил, что они уже раз пять так делали. Подсовывали органическое мясо в котлеты, когда с финансами становилось плохо. Обязательно находился какой-нибудь ярый искусственник, и скандал привлекал клиентов.

    Шейла пожала плечами. Как землянка, она не видела в этом ничего плохого. Реклама как реклама.

    — Что теперь, дело на них заводить по статье «незаконный хайп»? Такая есть вообще?

    — Ты меня не слушаешь. Проблемы с финансами, органическое мясо стоит как сопло ракеты, улавливаешь?

    — Ну хорошо, а где они тогда взяли говядину или что у них там…

    — Теперь ты задаёшь правильный вопрос. Биометр определяет животный белок, но не показывает, кому он принадлежит.

    С этими словами Майер протянул Шейле планшет, на котором была фотография семьи в день открытия бургерной. Потом Майер вывел на экран фотографию прошлого года, где у хозяина, хозяйки и дочери стояли кибернетические протезы.

    — Правда, они находчивые? — спросил Октаво.

    Шейла несколько секунд смотрела на него, а потом зажала рот рукой и отвернулась к стенке.

    — Мать твою… мать твою… твою мать…

    Майер прыснул, а потом расхохотался в голос.

    — Знаешь, а я ошибался. Это будет весело!

    * * *

    Куратор проекта: Александра Давыдова

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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