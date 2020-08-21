Марина и Сергей Дяченко «Выбор»

В новой зарисовке дуэт фантастов размышляет на тему «главного выбора в жизни». Эпиграф к выпуску «Мира фантастики» №91.

Все говорят, что я слишком долго выбираю. А что прикажете делать, если выбор — главный в жизни, и потом уже ничего нельзя будет изменить?

Предлагают много, но варианты плохие. Вот, например, одинокая женщина без мужа и без профессии. Вы себе хотите такую мать? Я — не хочу.

Или вот еще: дружная семья. Но, во-первых, экономят каждую копейку, а во-вторых, у них уже трое. И четвертый будет вечной памятью о противозачаточной таблетке, которую забыли принять. Разве я этого заслуживаю?

Разве я не достоин быть первенцем?

Новое предложение — семья олигарха, Карибы-Мальдивы, Гарвард-Оксфорд, всё в шоколаде. Зато будущая матушка — психопатка, наркоманка, истеричка. Кто решит быть ее ребенком, рискует остаться слабоумным на веки веков. Оно нам надо?

Дальше: семья молодых артистов, в перспективе звёзд драматического театра. Карьера, гастроли, растоптанные самолюбия, скандалы, любовники, развод, битва за ребёнка… Вы всё ещё хотите у них родиться? Я — уступлю свою очередь, не надо благодарить.

Не поддадимся эмоциям. Выберем пару во всех отношениях надёжную: люди серьёзные, взрослые, оба юристы. Правда, будущая мать ещё не решила, работа ей важнее или семья. Вот ты решишься на единственный выбор — а она вдруг получит блестящий карьерный шанс и грохнет тебя в зародыше. И до свидания.

Говорят, популяция сокращается, потому что дети сделались капризные. Не хотят рождаться «на авось». Говорят, раньше никого не спрашивали: делись, клетка, расти, детка, вылезай головой вперёд, а там уж — как повезёт. Варварство средневековое, вот это что.

А я за то, чтобы перед зачатием заключать подробный договор, и если хоть один пункт по ходу будет нарушен — тогда позвольте родиться снова. Запишите в договоре: родители должны быть красивые, умные и порядочные, семья крепкая. Здоровые. С хорошей профессией. С кредитной историей. С перспективой.

И запишите крупным шрифтом: пусть они любят меня и очень ждут.

Только пусть поторопятся!

Или я вовсе

Никогда

Не

Появлюсь

На свет.