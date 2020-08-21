    Фантастические рассказы
    #утренний рассказ #эпиграф

    Марина и Сергей Дяченко «Выбор»

    21 августа 2020
    Марина и Сергей Дяченко
    21.08.2020
    42025
    1 минута на чтение
    #утренний рассказ #эпиграф
    Марина и Сергей Дяченко «Выбор»

    В новой зарисовке дуэт фантастов размышляет на тему «главного выбора в жизни». Эпиграф к выпуску «Мира фантастики» №91.

    Все говорят, что я слишком долго выбираю. А что прикажете делать, если выбор — главный в жизни, и потом уже ничего нельзя будет изменить?

    Предлагают много, но варианты плохие. Вот, например, одинокая женщина без мужа и без профессии. Вы себе хотите такую мать? Я — не хочу.

    Или вот еще: дружная семья. Но, во-первых, экономят каждую копейку, а во-вторых, у них уже трое. И четвертый будет вечной памятью о противозачаточной таблетке, которую забыли принять. Разве я этого заслуживаю?

    Разве я не достоин быть первенцем?

    Новое предложение — семья олигарха, Карибы-Мальдивы, Гарвард-Оксфорд, всё в шоколаде. Зато будущая матушка — психопатка, наркоманка, истеричка. Кто решит быть ее ребенком, рискует остаться слабоумным на веки веков. Оно нам надо?

    Дальше: семья молодых артистов, в перспективе звёзд драматического театра. Карьера, гастроли, растоптанные самолюбия, скандалы, любовники, развод, битва за ребёнка… Вы всё ещё хотите у них родиться? Я — уступлю свою очередь, не надо благодарить.

    Не поддадимся эмоциям. Выберем пару во всех отношениях надёжную: люди серьёзные, взрослые, оба юристы. Правда, будущая мать ещё не решила, работа ей важнее или семья. Вот ты решишься на единственный выбор — а она вдруг получит блестящий карьерный шанс и грохнет тебя в зародыше. И до свидания.

    Говорят, популяция сокращается, потому что дети сделались капризные. Не хотят рождаться «на авось». Говорят, раньше никого не спрашивали: делись, клетка, расти, детка, вылезай головой вперёд, а там уж — как повезёт. Варварство средневековое, вот это что.

    А я за то, чтобы перед зачатием заключать подробный договор, и если хоть один пункт по ходу будет нарушен — тогда позвольте родиться снова. Запишите в договоре: родители должны быть красивые, умные и порядочные, семья крепкая. Здоровые. С хорошей профессией. С кредитной историей. С перспективой.

    И запишите крупным шрифтом: пусть они любят меня и очень ждут.

    Только пусть поторопятся!

    Или я вовсе

    Никогда

    Не

    Появлюсь

    На свет.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Марина и Сергей Дяченко
    Писатели-фантасты, сценаристы.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Тенгиз Гогоберидзе «Гомейсский инцидент»
    Тенгиз Гогоберидзе «Гомейсский инцидент»
    Денис Скорбилин «Тёмная вода» 1
    Денис Скорбилин «Тёмная вода»
    Дмитрий Николов «Палка и кость» (часть вторая)
    Дмитрий Николов «Палка и кость» (часть вторая)

    Статьи

    Малоизвестные фильмы, похожие на «День сурка» 2
    0
    13523
    Малоизвестные фильмы, похожие на «День сурка»

    Наша новая подборка забытого фантастического кино посвящена историям про петлю времени.

    Читаем книгу: Генри Лайон Олди «Карп и Дракон 2. Повесть о стальных мечах и горячих сердцах»
    0
    64210
    Читаем книгу: Генри Лайон Олди «Карп и Дракон 2. Повесть о стальных мечах и горячих сердцах»

    1. «У меня нет лица» — Никуда ночью не выходи, понял? — Да, господин. А по нужде? — Я имею в виду, не выходи со двора. И вообще, если выходишь […]

    «Спутник»: правда ли, что «русский Чужой» удался? 3
    0
    72764
    «Спутник»: правда ли, что «русский Чужой» удался?

    Отлаженная система производства «отечественных блокбастеров» дала сбой.

    Генри Лайон Олди «Карп и дракон. Книга 2. Рассказы ночной стражи» 1
    0
    131799
    Генри Лайон Олди «Карп и дракон. Книга 2. Рассказы ночной стражи»

    Альтернативно-исторический детектив, ставший чем-то большим.

    Сериал «Утопия»: теория заговора, которая сбывается прямо сейчас 6
    0
    134802
    Сериал «Утопия»: теория заговора, которая сбывается прямо сейчас

    Конспирологический сериал скоро получит ремейк от Amazon — самое время пересмотреть оригинал! Тем более что он актуален как никогда: описанная там пандемия сбылась. А вдруг и остальные теории заговора верны?

    Второй отрывок романа «Траун: Доминация — Грядущий хаос» Тимоти Зана
    0
    291636
    Второй отрывок романа «Траун: Доминация — Грядущий хаос» Тимоти Зана

    Траун, как всегда, показывает себя самым умным.

    Марина и Сергей Дяченко «Фотосессия»
    0
    472355
    Марина и Сергей Дяченко «Фотосессия»

    Короткая зарисовка о семейных проблемах и страхах.

    «Смертельная битва»: 25 лет первой удачной экранизации игры 17
    0
    202311
    «Смертельная битва»: 25 лет первой удачной экранизации игры

    Кто мог сыграть Джонни Кейджа и Рейдена, какие сцены пересняли в последний момент и почему Кристофер Ламберт не менее потрясающий, чем Киану Ривз.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить