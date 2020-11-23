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    Новости | Фан

    По следам «Игры престолов». В серии «Мандалорца» в кадре заметили члена съёмочной группы

    23 ноября 2020
    Кот-император
    23.11.2020
    2348
    1 минута на чтение
    «Мандалорец», 2 сезон, 4 серия: Пробуждение сюжета 4

    Соскучились по киноляпам? Тогда внимательно пересмотрите четвёртую серию второго сезона «Мандалорца», в которой зрители разглядели члена съёмочной группы, попавшего в кадр. Внимательно посмотрите на картинку выше — видите скрытого парня в джинсах? Как помнят создатели «Игры престолов», интернет такое не прощает!

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    Игра престолов 8.04 «Последние из Старков»: угасшие надежды, новые надежды и стаканчик кофе

     Александра Давыдова |  07.05.2019

    Логика и военная тактика окончательно покидают Вестерос. Но всё-таки есть проблески той самой «Игры престолов», где хитрые побеждают наивных.

    В сети тут же вспомнили злосчастный стаканчик с кофе:

    Пользователи соцсети решили этим не ограничиваться, поэтому создали дизайн игрушек, которые Disney мог бы запустить в продажу:

    Персонажа нарекли Jeans Guy. Действительно, если во вселенной «Звёздных войн» есть макаруны, то почему бы там и не быть джинсам?

    Даже сделали традиционный постер с персонажем эпизода:

    Кто-то даже представил, как будет выглядеть страница на «Вукипедии»:

    https://twitter.com/WeeMcBeasty/status/1330513281392533506

    Следующий эпизод «Мандалорца» выйдет традиционно в пятницу — 27 ноября. От него ждём наконец-то встречу с Асокой.

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     Илья Глазков |  20.11.2020

    Второй сезон наконец-то покончил с прелюдиями и пошёл на взлёт. Нам остаётся лишь пристегнуть ремни и запастись попкорном.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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