По следам «Игры престолов». В серии «Мандалорца» в кадре заметили члена съёмочной группы

Соскучились по киноляпам? Тогда внимательно пересмотрите четвёртую серию второго сезона «Мандалорца», в которой зрители разглядели члена съёмочной группы, попавшего в кадр. Внимательно посмотрите на картинку выше — видите скрытого парня в джинсах? Как помнят создатели «Игры престолов», интернет такое не прощает!

В сети тут же вспомнили злосчастный стаканчик с кофе:

Пользователи соцсети решили этим не ограничиваться, поэтому создали дизайн игрушек, которые Disney мог бы запустить в продажу:

Персонажа нарекли Jeans Guy. Действительно, если во вселенной «Звёздных войн» есть макаруны, то почему бы там и не быть джинсам?

Даже сделали традиционный постер с персонажем эпизода:

Кто-то даже представил, как будет выглядеть страница на «Вукипедии»:

https://twitter.com/WeeMcBeasty/status/1330513281392533506

Следующий эпизод «Мандалорца» выйдет традиционно в пятницу — 27 ноября. От него ждём наконец-то встречу с Асокой.