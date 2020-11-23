По следам «Игры престолов». В серии «Мандалорца» в кадре заметили члена съёмочной группы

Соскучились по киноляпам? Тогда внимательно пересмотрите четвёртую серию второго сезона «Мандалорца», в которой зрители разглядели члена съёмочной группы, попавшего в кадр. Внимательно посмотрите на картинку выше — видите скрытого парня в джинсах? Как помнят создатели «Игры престолов», интернет такое не прощает!
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Логика и военная тактика окончательно покидают Вестерос. Но всё-таки есть проблески той самой «Игры престолов», где хитрые побеждают наивных.
В сети тут же вспомнили злосчастный стаканчик с кофе:
Also Same Energy ☕️ #TheMandalorian pic.twitter.com/9uLqytTUf5
— Charlie Schneider (@AwesomEmergency) November 20, 2020
Пользователи соцсети решили этим не ограничиваться, поэтому создали дизайн игрушек, которые Disney мог бы запустить в продажу:
Got mine on order already!… #starwars #TheMandalorian pic.twitter.com/KtEKmc69xl
— Paul Bateman (@PaulRMQ) November 21, 2020
I really enjoyed this week's #TheMandalorian episode.#starwars #StarWarsfanart pic.twitter.com/SqGR1izmFp
— 🦃 Bryan Ward 🍁 (@bryaneward) November 21, 2020
Персонажа нарекли Jeans Guy. Действительно, если во вселенной «Звёздных войн» есть макаруны, то почему бы там и не быть джинсам?
Даже сделали традиционный постер с персонажем эпизода:
#TheMandalorian pic.twitter.com/yGNbTLczif
— Jordan Delgadillo (@DelgadilloArt) November 21, 2020
Кто-то даже представил, как будет выглядеть страница на «Вукипедии»:
https://twitter.com/WeeMcBeasty/status/1330513281392533506
Следующий эпизод «Мандалорца» выйдет традиционно в пятницу — 27 ноября. От него ждём наконец-то встречу с Асокой.
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Второй сезон наконец-то покончил с прелюдиями и пошёл на взлёт. Нам остаётся лишь пристегнуть ремни и запастись попкорном.
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