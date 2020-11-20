«Мандалорец», 2 сезон, 4 серия. Пробуждение сюжета — и новые теории

Знакомство с легендарным джедаем прошлого откладывается. Наскоро залатанное «Лезвие бритвы» рискует развалиться, не долетев до цели, так что Мандалорец останавливается на пит-стоп у старых знакомых. Деловитый брокер Гриф Карга и суровая экс-бунтовщица Кара Дюн тут же предлагают Мандо новое дельце. Необходимо от греха подальше уничтожить заброшенный имперский склад – вошли и вышли, приключение на 20 минут! Но дежурный рейд неожиданно оборачивается большими открытиями…

Весьма вероятно, что второй сезон «Мандалорца» уже вызывает у вас раздражение. Сюжет развивается с черепашьей скоростью, а центральный квест героя – доставить Малыша к его «клану» джедаев – постоянно встаёт на паузу ради побочных заданий от персонажей второго плана.

Поначалу кажется, что шоураннер Джон Фавро уже в четвёртый раз наступает на те же грабли. На пути Мандо – очередное мелкое препятствие. У эпизодических героев – очередная важная проблема. Малыш Йода по-прежнему тащит в рот всё, что плохо лежит, а что лежит хорошо – двигает Силой и тоже тащит в рот. Не идёт на пользу и приверженность сериала ранее заявленным локациям и героям: Гриф Карга и Кара Дюн, безусловно, обаятельные персонажи, но мы уже провели с ними немало времени в предыдущем сезоне.

Повторение пройденного Фавро использует с умом, ненавязчиво подмечая параллели между тем, как изменились Татуин (в первой серии) и Неварро (в четвёртой) после падения имперской оккупации. В обоих случаях мрачные разорённые городки с галактического фронтира приходят к самоуправлению. Герой из народа наводит порядок бластером и добрым словом, а местные жители, вкусив свободы, начинают задумываться о будущем. Галактика буквально становится ярче, насыщается цветом.

Тем неожиданнее, что в середине серии авторы вдруг круто меняют правила. Заброшенный имперский склад оказывается вовсе не заброшенным (и не совсем складом), а побочное задание неожиданно даёт ключ к главной интриге всего сериала – происхождению Малыша и злодейским планам моффа Гидеона. Более того, отдельные визуальные решения позволяют увязать «Мандалорца» с трилогией сиквелов и её собственными неразгаданными тайнами!

Фанаты уже строят теории — но о них нельзя рассказать без спойлеров.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Похоже, операция Гидеона связана с программой клонирования и/или создания искусственных биологических организмов. Для обозначения последних в каноне «Звёздных войн» недавно появился специальный термин «strand-cast», и в официальных справочниках к ним уже успели причислить Верховного лидера Сноука и отца Рей, созданного на основе ДНК Императора. Из новеллизации Эпизода IX можно узнать ещё один важный момент: Император отверг своего «сына» потому, что тот оказался нечувствителен к Силе – вероятно, это был побочный эффект, характерный для ранних strand-cast’ов, и опергруппа Гидеона как раз работает над решением этой проблемы. Более того, в седьмой серии первого сезона «Мандалорца», обсуждая с угнотом Куиллом происхождение Малыша, Мандо высказывает теорию, что его подопечный – тоже strand-cast. И при этом дитя очевидно умеет использовать Силу, что делает его идеальной биологической «аномалией» для экспериментов Гидеона. В новой серии раскрывается, что имперские учёные безуспешно пытались переливать своим подопытным кровь Малыша. Не с той ли целью, чтобы искусственно привить им его удивительные способности?

Разумеется, окончательные ответы создатели «Мандалорца» раскроют ещё нескоро, но и имеющихся кусочков паззла хватает, чтобы подстегнуть воображение внимательных фанатов. Правда, в приличных домах подход Фавро может вызвать усмешку: не слишком ли гладко всё сходится? На пустынной планете Мандо совершенно случайно встречает ту самую лягушку, что знает его соплеменников. А эти соплеменники, оказывается, знакомы с великим джедаем и (по своим причинам) сражаются с заклятым врагом Малыша. И вот теперь незапланированная остановка и рядовое задание – какая удача! – приводят героя в логово заговорщиков…

Ответ критикам заблаговременно придумал ещё Джордж Лукас, вложивший в уста мудрого Квай-Гона главный принцип ЗВ-драматургии: «В мире вообще не бывает случайностей». На всё воля Силы, и судьбы самых разных людей со всех концов Галактики связаны друг с другом – неочевидно, но неразрывно. Что победит, добро или зло, определяет не гениальный план одного-единственного сверхразума, а вклад каждого из миллиардов живых существ. Двадцать лет назад эту мысль наглядно иллюстрировала «Скрытая угроза»; теперь настал черёд «Мандалорца».

Во втором сезоне становится всё очевиднее, что авторы пытаются сделать из сериала своего рода «трилогию приквелов» для Эпизодов VII-IX: ответить на неразрешённые вопросы и показать, как именно вселенная «Звёздных войн» дошла до нового глобального конфликта. Галактика приспосабливается к мирному времени и даже, как можно видеть на примере Неварро, приходит к определённому процветанию. Но на горизонте уже багровеют тучи будущей грозы.

Если сюжет «Мандалорца» равняется на приквелы, то постановка мёртвой хваткой вцепилась в Оригинальную трилогию. Карл Уэзерс – исполнитель роли Грифа Карги, в этой серии также выступивший режиссёром – регулярно возвращается к образам и ситуациям из Эпизодов IV-VI. Беготня героев по коридорам имперской базы живо напоминает сцены на Звезде Смерти, а по ходу финальной погони камера наезжает на турель спидер-байка, совсем как «Возвращении джедая».

К счастью, Уэзерсу хватает такта и остроумия, чтобы обыгрывать фансервис с юмором. Несмотря на общую серьёзность истории, чуть ли не в каждой сцене режиссёр позволяет себе забавный комментарий или визуальный гэг. Вот один из персонажей сетует на то, что Империя не использует перила. А вот «синдром штурмовика» поражает не только рядовых пехотинцев, но и мотобригаду. Ой, не стоит эпично спускаться в каньон, когда на тебе белая броня!

А эта самая «эпичность» в кадре – совсем не шуточная. Экшен-сцены во втором сезоне «Мандалорца» продолжают впечатлять сложностью трюков и качеством спецэффектов. Границы виртуального павильона по-прежнему непросто отследить, а пролёты имперской техники, похоже, сняты с использованием реальных мини-моделей, а не одной лишь компьютерной графики. Мечты Джорджа Лукаса о телевидении, которое выглядит не хуже большого кино, наконец-то стали явью.

Джон Фавро равняется не только на фильмы, но и на видеоигры. ЗВ-фанаты, заставшие начало 2000-х, найдут немало общего (как в дизайне, так и в сюжете) между этой серией и игрой Jedi Knight II: Jedi Outcast. Крутой наёмник проникает на вроде бы заброшенную имперскую базу и обнаруживает там следы заговора, способного перекроить баланс сил в Галактике – это про Мандо или Кайла Катарна? Учитывая вышеизложенные спойлерные теории, сложно удержаться и от дальнейших сюжетных параллелей.